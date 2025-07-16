شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على القائمة الكاملة لترشيحات جوائز إيمي 2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن القائمين على توزيع جوائز الأيمي الشهيرة عن القائمة الكاملة للمرشحين للدورة السابعة والسبعون المقرر أقامتها 14 سبتمبر المقبل وسيقوم بتقديمها الكوميدي نيت بارجاتز.
واستحوذ مسلسل Severance الذى يذاع على منصة Apple TV+ على المركز الأول في الأكثر ترشيحًا بقائمة الترشيحات بحصوله على 27 ترشحاً وفقاً لأكاديمية الفنون، وتبعه مسلسل "The Penguin" على HBO Max بـ 24 ترشيحًا، وتعادل مسلسلا "The Studio" و"The White Lotus" في المركز الثالث بـ 23 ترشيحًا لكل منهما.
وجاءت قائمة الترشيحات كالأتي:افضل مسلسل درامي
“Andor”
“The Diplomat”
“The Last of Us”
“Paradise”
“The Pitt”
“Severance”
“Slow Horses”
“The White Lotus”أفضل مسلسل كوميدي
Abbott Elementary"
"The Bear"
"Hacks"
"Nobody Wants This"
"Only Murders in the Building"
"Shrinking"
"The Studio"
"What We Do in the Shadows"أفضل مسلسل قصير
"Adolescence"
"Black Mirror"
"Dying for Sex"
"Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story"
"The Penguin"أفضل ممثل رئيسي في مسلسل درامي
Sterling K. Brown, “Paradise”
Pedro Pascal, “The Last of Us”
Adam Scott, “Severance”
Noah Wyle, “The Pitt”
Gary Oldman, “Slow Horses”أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل درامي
Kathy Bates, “Matlock”
Sharon Horgan, “Bad Sisters”
Britt Lower, “Severance “
Bella Ramsey, “The Last of Us”
Keri Russell, “The Diplomat”أفضل ممثل مساعد
Zach Cherry, "Severance"
Walton Goggins, "The White Lotus"
Jason Isaacs, "The White Lotus"
James Marsden, "Paradise"
Sam Rockwell, "The White Lotus"
Tramell Tillman, "Severance"
John Turturro, "Severance"أفضل ممثلة مساعدة
Patricia Arquette, "Severance"
Carrie Coon, "The White Lotus"
Katherine LaNasa, "The Pitt"
Julianne Nicholson, "Paradise"
Parker Posey, "The White Lotus"
Natasha Rothwell, "The White Lotus"
Aimee Lou Wood, "The White Lotus"أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل كوميدي
Uzo Aduba, "The Residence"
Kristin Bell, "Nobody Wants This"
Quinta Brunson, "Abbott Elementary"
Ayo Edebiri, "The Bear"
Jean Smart, "Hacks"أفضل ممثل رئيسي في مسلسل كوميدي
Adam Brody, "Nobody Wants This"
Seth Rogen, "The Studio"
Jason Segel, "Shrinking"
Martin Short, "Only Murders in the Building"
Jeremy Allen White, "The Bear"أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل كوميدي
Liza Colón-Zayas, "The Bear"
Hannah Einbinder, "Hacks"
Kathryn Hahn, "The Studio"
Janelle James, "Abbott Elementary"
Catherine O'Hara, "The Studio"
Sheryl Lee Ralph, "Abbott Elementary"
Jessica Williams, "Shrinking"
أفضل ممثل مساعد في مسلسل كوميدي
Ike Barinholtz, "The Sudio"
Colman Domingo, "The Four Seasons"
Harrison Ford, "Shrinking"
Jeff Hiller, "Somebody Somewhere"
Ebon Moss-Bachrach, "The Bear"
Michael Urie, "Shrinking"
Bowen Yang, "Saturday Night Live"أفضل ممثل رئيسي في مسلسل قصير
Colin Farrell, "The Penguin"
Stephen Graham, "Adolescence"
Jake Gyllenhaal, "Presumed Innocent"
Bryan Tyree Henry, "Dope Thief"
Cooper Koch, "Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story"أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل قصير
Cate Blanchett, "Disclaimer"
Meghann Fahy, "Sirens"
Rashia Jones, "Black Mirror"
Cristin Milioti, "The Penguin"
Michelle Williams, "Dying for Sex"
