والد حفيدة أم كلثوم: بنتى أخدت قرار الاعتزال عن اقتناع ومايهمناش رأى حد

القاهرة - سامية سيد - علّق والد سناء نبيل المعروفة بلقب حفيدة أم كلثوم من خلال ”الخليج 365” على حالة الجدل التى صاحبت تصريح الدكتور مدحت العدل حول اعتزالها وارتدائها الحجاب وترك الفن.

وقال والد سناء لـ"الخليج 365"، إن سناء ابنته اتخذت قرارها عن اقتناع، مضيفا: "ميهمناش فى شىء رأى أى حد تانى من خارج الأسرة".

يذكر أن سناء نبيل حفيدة أم كلثوم بدأت مسيرتها الفنية بتعلم الغناء على يد الدكتور أحمد عبد الله عازف العود الشهير، ثم تدربت بعد ذلك على يد المايسترو سليم سحاب والتحقت بمعهد الموسيقى العربية. كما شاركت في مسابقة المقامات الدولية في أذربيجان، وحصلت على دبلومة وشهادة تقدير فى مسابقة تحت 16 عاما.

ومن أواخر حفلات سناء نبيل قبل الاعتزال كان على مسرح الزمالك الذي جاء بعنوان هذه ليلتي بمناسبة إحياء ذكرى كوكب الشرق مجموعة من أغانيها بدأتها بأغنية برضاك ياخالقي، وبعدها قدمت عدة أغانى منها هو صحيح الهوا غلاب، وافرح يا قلبي، وكنت بشتاقلك، وأنا وانت هنا، وبعيد عنك حياتي عذاب، وهو صحيح الهوا غلاب، واختتمت حفلها بأغنية يا حبيبي طاب الهوا.