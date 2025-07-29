شكرا لقرائتكم خبر عن صناع "ريد فلاج" يصورون المشاهد الداخلية للفيلم بالسادس من أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ صناع فيلم "ريد فلاج" تصوير المشاهد الداخلية للعمل منذ الصباح الباكر فى مدنية 6 اكتوبر، على أن ينتقل صناعه إلى ديكورات أخرى تباعاً خلال الفترة المقبلة، والفيلم فكرة كيرو أمين، وتأليف أحمد محى، وإخراج محمود كريم، حيث من المقرر أن ينتهى التصوير خلال شهر أغسطس على أقصى تقدير، ويعرض في الموسم الصيفى في السينمات.



ريد فلاج

فيلم ريد فلاج بطولة أحمد حاتم وجميلة عوض وشريف منير ونسرين أمين وانتصار وسيف زهران، فكرة كيرو أيمن ، وهو من إنتاج محمود عبدالله، أحمد الجنايني، محمد رشيدي، وامباير موفيز، ومن تأليف أحمد محيي، وإخراج محمود كريم.

ويستعد أحمد حاتم لتحضيرات مسلسله الجديد العند، المقرر البدء في تصويره منتصف شهر أغسطس المقبل، من تأليف احمد عادل، وإخراج احمد عادل سلامة، ومكون من 15 حلقة، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة .

كما ينتظر أحمد حاتم عرض فيلم قصر الباشا الذى يشارك فى بطولته معه عدد من الفنانين منهم حسين فهمى وأحمد فهيم ومايان السيد وعدد كبير، من إخراج محمد بكير وينتظر عرض فيلم المنبر، ويشارك في بطولته كل من "ميدو عادل" وأحمد حاتم وأحمد فهيم وعمر السعيد، وآيتن عامر، وسامح الصريطي، وتدور أحداث الفيلم في إطار تاريخي عن عدد من مشايخ الأزهر الشريف وكل من اعتلي منبره العظيم.