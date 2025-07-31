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مؤتمرات يومية للهيئة الوطنية لإطلاع الرأى العام على مستجدات انتخابات الشيوخ - الخليج 365

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  • مؤتمرات يومية للهيئة الوطنية لإطلاع الرأى العام على مستجدات انتخابات الشيوخ - الخليج 365 1/3
  • مؤتمرات يومية للهيئة الوطنية لإطلاع الرأى العام على مستجدات انتخابات الشيوخ - الخليج 365 2/3
  • مؤتمرات يومية للهيئة الوطنية لإطلاع الرأى العام على مستجدات انتخابات الشيوخ - الخليج 365 3/3

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القاهرة - سامية سيد - كتب: إبراهيم قاسم - أمنية الموجي - تصوير كريم عبدالعزيز

الخميس، 31 يوليو 2025 05:30 م

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمرًا صحفيًا ، لاطلاع الرأي العام على مدى جاهزية الهيئة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 ، خارج وداخل جمهورية مصر العربية.

وقال القاضي أحمد بنداري، مدير المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه من اليوم سيتم عقد مؤتمرات يومية لإطلاع الرأى العام على ما يدور بانتخابات مجلس الشيوخ.

ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات، وسائل الإعلام والصحف لحضور وقائع المؤتمر الصحفي، الذى يعقده القاضي مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات بمقر الهيئة.

يذكر أن عمليات التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ تتم خارج مصر يومى الجمعة والسبت، وفى الداخل يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

جانب من المؤتمر (1)
جانب من المؤتمر (1)

 

جانب من المؤتمر (2)
جانب من المؤتمر (2)

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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