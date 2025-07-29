شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل خورشيد ينعى شقيقه بكلمات مؤثرة: "ربنا يرحمك يا حبيبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المونولوجيست فيصل خورشيد عبر حسابه الرسمي على فيسبوك عن وفاة شقيقه أحمد، حيث نشر صورة تجمعهما وأرفقها بتعليق مؤثر قال فيه:"أحمد أخويا في ذمة الله.. ربنا يرحمك يا حبيبي."

وتلقى فيصل التعازي من محبيه وزملائه في الوسط الفني، معبرين عن تضامنهم ودعواتهم للفقيد بالرحمة والمغفرة.

من ناحية أخرى كان أعرب المونولوجست فيصل خورشيد عن أسفه وحزنه الشديد لانقراض فن المنولوج الذى كانت مصر تشتهر به سنوات طويلة، وقال في تصريحه لـ"الخليج 365": بصراحة أنا قررت اعتزال المنولوج مجبرًا ورغمًا عن أنفى وليس بإرادتى بعدما أنقرض هذا الفن، وأصبح فى طى النسيان وغير موجود بالمرة.

وأضاف خورشيد، فى حديثه، أنه قرر أن يغنى مهرجانات؛ لأنها هى التى ستكون الطريق للعيش حاليًا، خاصة أنها أصبحت مسيطرة على كل الاحتفالات والأفراح، موضحًا أنه بالفعل كتب منذ فترة أغنية، تقول كلماتها:

قررت أغير اسمى وهبقى حمو شيكا .. واخد تصريح نقابة اشمعنى حمو بيكا

هسيب المنولوجات ما بتأكلش عيش .. وأغنى أغانى شعبى وأسيب كمان بقشيش

أغنى أغانى حلوة نويت أعمل جروب .. ولو رفضوا الأغانى أرفعها على اليوتيوب