الزيارة ممنوعة.. تطورات الحالة الصحية للفنان لطفي لبيب بعد دخوله العناية المركزة

نَقل لطفي لبيب للمستشفى بعد إصابته بالتهاب رئوي حاد

سبب تدهوُر الحالة الصحية للفنان لطفي لبيب

View this post on Instagram A post shared by Al Nahar (@alnahareg)

بيان عاجل من نقابة الممثلين عن لطفي لبيب

معاناة من التهابات الحنجرة من دون وجود ورم

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 يوليو 2025 07:07 مساءً - شهدت الحالة الصحية للفنانتدهوراً مفاجئاً خلال الساعات القليلة الماضية، أسفرت عن دخوله الرعاية المركزة مُجدداً، بعد أيامٍ من خروجه منها؛ حيث يُعاني من أزمة صحية شديدة في التنفس. فيما وصف الدكتور، نقيب المهن التمثيلية، حالته بـ"الحرجة للغاية"، الأمر الذي أصاب جمهوره ومحبيه بحالة قلق شديدة.ومن جانبه، كشف بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي، تطورات الحالة الصحية للفنان لطفي لبيب؛ موضحاً أنّه جرى نقله إلى أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، صباح اليوم الثلاثاء 29 يوليو، بعد تدهوُر مفاجئ في حالته الصحية؛ حيث يُعاني من التهاب رئوي شديد، وصعوبة في التنفس، الأمر الذي أصاب عائلته بقلق وخوف عليه. فيما قرر الفريق الطبي المعالج له، إجراء عدد من الفحوصات والتحاليل الطبية؛ للوقوف على التفاصيل الدقيقة للحالة؛ فضلاً عن وضعه تحت الملاحظة داخل الرعاية المركزة.وأوضح بطرس دانيال، خلال مكالمة هاتفية في برنامج "الستات" الذي يُعرض على قناة "النهار"، أنّ الحالة الصحية للفنانتراجعت بشكلٍ مفاجئ، بعد أيامٍ قليلة من عودته إلى المنزل، بسبب مخالفته تعليمات الأطباء؛ حيث نصحوه بعدم الكلام لحين التماثُل للشفاء بشكلٍ كامل. قائلاً: "لم يلتزم لطفي لبيب بالتعليمات؛ حيث كان يتكلم ويتحدث من دون أيّة محاذير، ونصحته وكذلك الفنان حمزة العيلي، في زيارتنا الأخيرة له بمنزله عقب خروجه من المستشفى، إلا أنه لم يهتم، وظل يتحدث معنا وكأن شيئاً لم يكن".وأكّد أنّ الفريق الطبي المعالِج، منع الزيارة عنحالياً، بسبب تدهوُر الحالة، ومن المُقرر الكشف عن طبيعة الحالة الصحية وآخر التطورات مساء اليوم الثلاثاء أو صباح غدٍ الأربعاء كحد أقصى، لحين ظهور نتائج التحاليل والفحوصات. متابعاً: "سنعرف وقتها موعد انتقاله إلى غرفة عادية، وكذلك موعد عودته إلى المنزل واستكمال العلاج".وكانت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، قد أصدرت بياناً صحفياً قبل ساعاتٍ قليلة، بشأن الحالة الصحية للفنان لطفي لبيب، وجاء فيه: "الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وأعضاء مجلس النقابة، يتمنون الشفاء العاجل للفنان الكبير لطفي لبيب، الذي تدهورت حالته الصحية ودخل العناية المركزة خلال الساعات الأخيرة الماضية".يمكنك قراءة.. حقيقة اعتزال لطفي لبيب التمثيل نهائياً بسبب أزمته الصحيةشهدت بداية عام 2025، تداوُل أنباء حول تعرُّض الفنانلأزمة صحية، أثّرت سلباً على الأحبال الصوتية، بينما كان يستعد لإجراء جراحة لإزالة ورم في الحنجرة؛ لتُثار حالة من القلق بين جمهوره ومُحبيه؛ حيث بدأت القصة بسؤاله عن أسباب حدوث تغيُّر في نبرة صوته نوعاً ما؛ ليُعلن إصابته بورم في الحنجرة، ويستعد لإجراء عملية جراحية؛ لافتاً إلى أنه يواجه صعوبة كبيرة في التحدث أغلب الأوقات، بسبب ذلك الورم.

ومن جانبه، أكّد محمد الديب، مدير أعمال الفنان لطفي لبيب، لـ«الخليج 365» في تصريحاتٍ سابقة، أنّ الفنان لم يُصَب بأورام في الحنجرة؛ موضحاً أنه يُعاني من التهابات بالفعل في الحنجرة خلال الأيام الماضية، وظهور "بحة" في صوته على غير المعتاد، الأمر الذي دفعه إلى زيارة الطبيب المعالِج بشأن الاطمئنان على حالته الصحية.

وأضاف أنّ الطبيب طمأن لطفي لبيب، وطالبه بالراحة التامة، والحصول على بروتوكول علاجي لمدة 20 يوماً تقريباً، إلى أن يتماثل للشفاء. مؤكداً: "الفنان لم يُجرِ أيّة تحاليل طبية أو منظار من الأساس وأخذ عينة لتحليلها، إذن كيف تم اكتشاف وجود ورم؟".

آخر مشاركات لطفي لبيب في الأعمال الفنية

يُذكر أن آخر أعمالكانت من خلال مشاركته في فيلم "أنا وابن خالتي" الذي تم عرضه في دُور السينما العام الماضي، وجاء من بطولة: سيد رجب، بيومي فؤاد، هنادي مهنا، علي لوكا، إنعام سالوسة، سارة عبدالرحمن، إسراء رخا. ومن تأليف دعاء عبدالوهاب، وعمرو أبوزيد. ومن إخراج أحمد صالح.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».