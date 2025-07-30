شكرا لقرائتكم خبر عن 400 عمل فنى للفنان الراحل لطفى لبيب ما بين السينما والدراما والمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى الفنان القدير لطفى لبيب منذ قليل، وبالرغم من غيابه عن الساحة الفنية في السنوات الأخيرة بسبب ظروفه الصحية، يظل لبيب واحدًا من أكثر الفنانين حضورًا في ذاكرة الجمهور المصري والعربي.

بملامحه الهادئة وصوته الدافئ، استطاع أن يترك بصمته في كل عمل شارك فيه، حتى وإن كان دورًا صغيرًا، وُلد لطفي لبيب في 18 أغسطس 1947 بمحافظة دمياط، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1970.

لكن ظروف التجنيد وحرب أكتوبر عطلت انطلاقته الفنية، حتى بدأ مشواره فعليًا في أوائل الثمانينات من خلال المسرح، ثم اقتحم عالم السينما والتليفزيون بقوة.

قدّم لبيب ما يقرب من 400 عمل فني ما بين السينما والتليفزيون والمسرح، وكان دائمًا عنصرًا أساسيًا في أي عمل يُشارك فيه.

تميزت مشاركاته بالتنوع، فمرة يؤدي دور الأب الطيب، وأخرى الموظف الحكيم، وأحيانًا السياسي المنافق أو الشيخ الماكر، لكن دائمًا بنفس الحضور الطاغي والبساطة المحببة التي ستظل خالدة حتى بعد وفاتة.

مرض لطفى لبيب

وكان الفنان الكبير لطفي لبيب يعاني مؤخرا من حالة فقدان للوعي وذلك بسبب نزيف بالحنجرة، وهو النزيف الذي تسبب في التهاب رؤي حاد ما جعله في حالة حرجة بالعناية المركزة.

ويأتي ذلك بعد تحسن حالته الصحية وخروجه للمنزل، لكن يبدو أن الحالة تدهورت بشدة ما استدعى نقله للعناية المركزة وهو فاقد للوعي.

ويتمتع الفنان لطفى لبيب بتاريخ كبير في السينما والدراما، وعمل مع نجوم كبار مثل النجم الكبير عادل إمام فى عدد من الأفلام آخرها السفارة في العمارة عندما قدم شخصية السفير الإسرائيلى وقدمها بشكل محترف للغاية، كما عمل مع مى عز الدين، وحسن حسنى ومحمد سعد وأحمد مكى ونجوم آخرين ساندهم ووقف بجانبهم في ظهورهم في أولى بطولاتهم. قدم لبيب أكثر من 100 فيلم سينمائى، وأكثر من 30 عملا دراميا وعمل مع الزعيم في عفاريت عدلى علام وصاحب السعادة وغيرها من الأعمال.

مشاركة لطفى لبيب فى الجيش

خدم لطفي لبيب في الجيش المصري وقت انتصار حرب أكتوبر المجيدة ولم يكتفِ لطفى لبيب بالأعمال التى شارك في بطولاتها، إلا أنه قدم تقديم بعض المؤلفات في حياته سواء للأطفال أو غيرهم، وكان قد صرح لطفى لبيب في أحد اللقاءات التليفزيونية قائلاً: هذه مجموعة من مؤلفاتى الفنية، ومع ابتعادى عن التمثيل قررت كتابة بعض الأعمال الفنية أو الخواطر، ولعل من أبرز هذه الأعمال التى كتبتها سيناريو "الكتيبة 26"، والذى كشفت فيه كثيرًا من التفاصيل التى عشتها على مدار 6 سنوات هى مدة خدمتى كعسكرى بالجيش المصرى، وحضرت فيها انتصار حرب أكتوبر المجيدة.

يشار إلى أن لطفى لبيب شارك في فيلم "أنا وابن خالتي"، بطولة: سيد رجب، بيومي فؤاد، هنادى مهنى، ميمى جمال، سارة عبد الرحمن، إسراء رخا، والمطرب علي لوكا، وضيوف الشرف إنعام سالوسة، انتصار، سليمان عيد، الإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب وسيناريو وحوار عمرو أبو زيد ومن إخراج أحمد صالح.