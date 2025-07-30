وجه مواطن، في مقطع فيديو، نصيحة لملاك السيارات بعدم شراء البنزين إلا من محطات الشركات فقط.

وقال خلال الفيديو: “إذا عبيت من محطات الشركات المعروفة، البنزين يطول معي، وإذا عبيت من محطات أفراد يخلص معي بسرعة”.

وتابع حديثه: “نصيحة لا تعبون بنزين إلا من المحطات والشركات المعروفة”.

وعلق أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: “صادق وهذي جربتها وفي فرق واضح”، فيما قال آخر: “اتفق صحيح كلامه”. pic.twitter.com/GLCDrU4USn — علي الحمداوي (@alisaifeldin1) October 14, 2024

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: مواطن ينصح ملاك السيارات بتعبئة البنزين من محطات الشركات فقط ويكشف السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.