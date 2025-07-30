وثق شاب في مقطع فيديو حضوره حفل زفاف والده على زوجته الثانية بدون علمه.

وأوضح الشاب أن والده طلب منه هو وأشقائه حضور الحفل زاعما أنه مجرد عزيمة لأحد أصدقائه ليتفاجئوا بزواج والدهم، وقال :” والله ياشباب أنا في صدمة .. أنا رايح استراحة وعزيمة على أساس أنها لصاحب أبوي “.

وتابع : طلع أبوي يتزوج .. ضحك علينا وعزمنا على زواجه الثاني بدون ما ندري “. pic.twitter.com/efT9w1Wokp — منوعات إكس (@AmlShihata) April 29, 2025

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد أب يطلب من أبنائه حضور عزيمة لأجل أحد أصدقائه.. وعندما ذهبوا كانت الصدمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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