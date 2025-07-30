شاهد شرطي سوري يكشف سبب قفز امرأة داخل سيارة أجرة وسط شارع في دمشق

كشف شرطي مرور سوري سبب قفز امرأة داخل سيارة أجرة من خلال النافذة وسط شارع عام في العاصمة السورية دمشق.

وقال خلال مقطع فيديو: “كنا واقفين على الإشارة، وعندما قفزت المرأة من نافذة السيارة، أوقفنا قائدها وسألنا عن السبب، فقالت المرأة إنها كانت تطارد زوجها بسبب خيانته لها مع امرأة أخرى وعندما وجدته في السيارة حاولت الركوب معه، إلا أن زوجها طلب من قائد السيارة عدم فتح الباب لها ما دفعها للقفز داخل السيارة.

وأشار إلى أنه تم توجيههما إلى قسم الشرطة لتقديم شكوى وحل خلافاتهما.

وكان رواد مواقع التواصل تداولوا مقطع فيديو أظهر المرأة تقفز داخل السيارة بطريقة غريبة ما أثار جدلا واسعا. pic.twitter.com/QWN1TSMcFj — حمزة (@hamza7674522671) April 29, 2025

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