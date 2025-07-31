ليندسي لوهان تكشف أسباب تفضيلها العيش في دبي على هوليوود

ليندسي لوهان والبُعد عن هوليوود وصخب الشهرة

علاقة لوهان الخاصة بدبي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 يوليو 2025 11:12 صباحاً - بعد سنوات من الأضواء والأزمات في هوليوود، وجدت النجمة الأمريكيةالسلام والخصوصية التي طالما بحثت عنهما في دبي. وفي أحدث ظهور إعلامي لها، كشفت بطلة فيلم Freaky Friday عن السبب المفاجئ الذي يجعلها تفضّل الحياة في الإمارات على المدينة التي صنعت نجوميتها.تحدثت النجمة الأمريكية ليندسي لوهان، عن سبب تفضيلها العيش في دبي بدلاً من هوليوود، حيث تستقر حاليًا مع زوجها بدر شماس وابنهما لؤي البالغ من العمر عامين.وقالتخلال ظهورها في برنامج Live With Kelly and Mark: "المكان بعيد تمامًا عن هوليوود، وأنا أعيش حياة طبيعية جدًا. لا أشعر بالقلق من الذهاب لتناول الطعام في مكان معين خوفًا من أن يلتقط أحدهم صورة لابني. أشعر بالأمان الشديد هناك".وأوضحت النجمة البالغة من العمر 39 عامًا أن قوانين دبي تلعب دورًا كبيرًا في حمايتها من عدسات الكاميرات والمتطفلين.وأضافت: "الأمر هنا مريح ، لا يُمكنك التقاط صورة لشخص آخر إذا كنت في مطعم. عليك أن تطلب إذنه، وهذا فرق كبير عن الوضع في هوليوود. الخصوصية في دبي شيء أساسي".ورغم شعورها بالراحة والسكينة في دبي، خاصة مع زوجها الذي تزوجته في عام 2022 بعد لقائهما في أحد مطاعم المدينة، فإن ليندسي لا تزال تواجه بعض التحديات كأم.قد ترغبين في معرفة دبي تستضيف سباق لي تاب من طواف فرنسا في هذا الموعدمنذ أن انتقلتإلى دبي في أوائل العقد الماضي، حرصت لوهان على الحفاظ على خصوصيتها بعيدًا عن الصحافة الغربية وأزمات هوليوود المتكررة. دبي كانت الملاذ الذي أنقذها من أزمات الماضي، ومنحها بداية جديدة أكثر هدوءًا ونضجًا.كما أنها عبّرت مرارًا عن حبها لدبي، ليس فقط بسبب قوانين الخصوصية، ولكن أيضًا بفضل المجتمع المتنوع والفرص التي منحتها لها المدينة لتبدأ من جديد.وكانت ليندسي قد فاجأت جمهورها بإعلان زواجها من رجل الأعمال الإماراتي بدر شماس في 2022، وواصلت منذ ذلك الحين بناء حياة أسرية مستقرة في الإمارات، بعيدًا عن عدسات الباباراتزي والضغوط الإعلامية.

