ابنة لطفي لبيب تودعه: مع السلامة يا صانع البهجة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 يوليو 2025 12:33 مساءً - نعت كريستين لطفي، ابنة الفنان، والدها الراحل، الذي وافته المنية صباح أمس الأربعاء، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 78 عامًا، برسالة حملت كلمات مؤثرة، أعربت من خلالها عن حجم الحزن والألم التي تعيشه بعد رحيل والدها.وكتبت ابنة لطفي لبيب، عبر حسابها على "فيسبوك"، قائلة: "هتوحشني يا حبيبي.. شكرًا على كل حاجة عملتها لنا يا حبيبي.. شكرًا على اسمك اللي هفضل أفتخر بيه.. شكرًا على سيرتك الطيبة و حب الناس ليك.. شكرًا على أنك كنت أب هفضل في خيره لحد ما أموت.. شكرًا على كل حاجة.. و مع السلامة يا صانع البهجة يا أبو ضحكة جنان".فيما قالت ابنته الثانية "كاتيا لطفي"، عبر حسابها على "فيس بوك"، "رحل العظيم.. رحل الأب والجد الحنون.. رحل السند والضهر.. رحل صاحب القلب الأبيض الطيب.. رحل الساخر والفنان العملاق.. رحل من كنت أشبهه شكلًا و روحا.. رحل فيلسوف الحياة والساخر منها.. رحل محب تراب الوطن.. رحل المحارب الذى لم ينهزم.. رحل المعلم الذى تعلمت منه و سأظل أتعلم.. رحل من علمنى بالفعل أهمية احترام الإنسان لذاته ولمن حوله.. رحل الرجل الذى سأعيش أفتخر أنى أحمل اسمه إلى مماتى".ومن المُقرر أنّ تشيع جنازة لطفي لبيب، في كنيسة مار مرقس كليوباترا في مصر الجديدة، في تمام الساعة الثانية عشر صباح اليوم الخميس، فيما تستقبل الأسرة العزاء في الكنيسة نفسها، بداية من الساعة السادسة من مساء اليوم، في قاعة يوسف النجار، على أنّ يمتد العزاء ليوم آخر، وهو السبت، من الساعة السادسة مساءً أيضًا.يذكر أنّ الفنان لطفي لبيب، رحل عن عالمنا صباح أمس الأربعاء، داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، عن عمر ناهز 78 عامًا، بعد صراع مع المرض، ليترك إرثًا فنيًا يتجاوز 400 عملًا فنيًا ما بين السينما، والمسرح، والتلفزيون والدراما الإذاعية، فيما خيّم الحزن على الوسط الفني لرحيله، كونه حظي بمحبة زملائه، وتمتع بسيرة طيبة، طوال مسيرته الفنية.وضجت منصات التواصل الاجتماعي بخبر رحيل الفنان، ومعه خيم الحزن على الوسط الفني سواء في مصر أو في البلدان العربية، إذ سارع عدد من المشاهير إلى نعي الراحل بكلمات وجمل مؤثرة منهم من تذكر مواقفه الطيبة وآخرون سلطوا الضوء على أعمال فنية جمعتهم به.فالراحل لم يكن مجرد ممثل، بل كان صانع لحظات، شريك مشاهد، ومهندساً خلف الكواليس لصعود نجوم الصف الأول في الكوميديا المصرية، من محمد هنيدي إلى أحمد مكي، ومن أحمد حلمي إلى تامر حسني، لم يكن حضوره عابراً، بل حجر أساس في بناء شخصيات ومشاهد لا تنسى.