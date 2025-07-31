في لحظة اعتراف… شريهان تبوح بالحكاية الأجمل في عمرها

في لحظة تفيض بالمشاعر والحنين، احتفلت الفنّانة شريهان بعيد ميلاد ابنتها تاليا، إذ شاركت جمهورها عبر حساباتها على مواقع التّواصل الاجتماعيّ بصورة لها أرفقتها برسالة مؤثّرة عبّرت فيها عن عمق العلاقة الّتي تجمعها بابنتها، واصفة إيّاها بأنّها “توأم روحها”.

وجاء في كلماتها الصّادقة: “وكأنّك توأم روحي في كلّ تفاصيلي وطباعي وعاداتي الّتي لا يعرفها أو يعلمها عنّي غير الله.. كلّ ثانية ودقيقة وساعة ويوم وعام في عمرك يا ابنتي وأنتِ الخير، كلّ الخير والسّعادة والنّور والطّاقة والسّلام والحبّ والحياء والحياة.”

وأضافت شريهان بعبارات نابضة بالأمومة والامتنان: “في يوم مولدك كان أيضًا مولدي والحياة وعمري الجديد، يا معجزة ربّي لشقيقتك لولوة ولي ووالدك… حماكِ الله لي، أنتِ نور في قلبي، وواجهة محترمة رائعة يفتخر بها والدك وشقيقتك لولوة وأخوك عمر، يا أجمل هدايا الرّحمن لي ولنا جميعًا… أنا فخور.”

المنشور حظي بتفاعل واسع من جمهور النّجمة القديرة، وتلقّت من خلاله مئات الرّسائل المشبعة بالمحبّة والتّمنّيات الطّيّبة لتاليا في يومها المميّز. كما حرص عدد كبير من المشاهير على تهنئتها، معبّرين عن إعجابهم بكلمات شريهان الصّادقة الّتي لامست القلوب.

رسالة شريهان ليست مجرّد تهنئة بعيد ميلاد، بل نافذة إلى مشاعر أمّ غمرتها الحياة بتجربة استثنائيّة، وامتلأ قلبها بالحبّ والامتنان لابنة ترى فيها النّور والسلام وامتدادًا حقيقيًّا لروحها.