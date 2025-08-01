شكرا لقرائتكم خبر عن تنوع في اللهجات بين اللبناني والمصري والخليجي بألبوم إليسا الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد النجمة اللبنانية إليسا لإطلاق ألبومها الغنائي الجديد خلال الأيام المقبلة، في خطوة ينتظرها جمهورها في العالم العربي، ويضم الألبوم تنوعًا لافتًا في اللهجات، حيث تغني إليسا باللهجتين اللبنانية والمصرية، بالإضافة إلى مفاجأة فنية تتمثل في تقديمها أغنية باللهجة الخليجية للمرة الأولى في مسيرتها.

وتحمل الأغنية الخليجية عنوان "شتا الرياض - شوفتك بعد غيبة"، ومن المتوقع أن تحقّق صدى واسعًا بعد طرحها على جميع المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، ضمن ألبوم متكامل يعكس تنوّعًا فنيًا واضحًا في اختيارات إليسا وتعاوناتها.

من ناحية أخرى كشفت النجمة اللبنانية إليسا مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة مرتدية فستاناً من الجينز بتصميم عصري.

وحرصت إليسا على الظهور بشكل مختلف عما كان في الوقت الساب، حيث كانت قد أثارت جدلا بسبب ملامحمها وزوايا التصوير التي كانت قد أثارت الجدل في الفترة الأخيرة، ولكن أوضحت تلك الصور أن إليسا تتمتع بجمال مميز ومختلف، ولاقت الصور تفاعلاً واسعاً من متابعيها، الذين أشادوا بأناقتها وإطلالتها المتجددة.