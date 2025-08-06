عبد العزيز النصار يعلن عن عروض مسرحية جديدة بالكويت

مسرحية "عيال إبليس" وأبطالها

آخر أعمال عبد العزيز النصار

View this post on Instagram A post shared by عبدالعزيز النصار•Aziz Alnassar (@abdulaziz.k.alnassar)

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 أغسطس 2025 04:02 مساءً - بعد تقديم عروض من مسرحية "" في سلطنة عمان ضمن فعاليات خريف ظفار 2025 على مسرح المروج، يعود فريق العمل لتقديم عروض جديدة له بالكويت في 28 أغسطس 2025.وأعلن ذلك الفنانونشر بوستر المسرحية وعلق وكتب: "بعد نجاح 200 sold out في الكويت فقط، نكمل مشوار الـ 300 عرض في الكويت، إبتداءاً من الخميس تاريخ 28 اغسطس ".وتأتي مسرحية "عيال إبليس" في إطار خيالي، يرسل إبليس ابنه لغواية البشر، فيجد أن تصرفاتهم بعيدة تمامًا عن الأخلاق ويتعجب من أفعالهم المشينة ويجد أنهم لا يحتاجون لغواية منه، ويرجع لوالده الذي يبحث عن وسيلة تجعل ابنه يباشر مهام عمله في الغواية وتتوالى الأحداث.المسرحية من ﺇﺧﺮاﺝ محمد جمال الشطي، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد العوضي، أما كتابة أغاني المسرحية صاغها محمد الشريدة (وهي من بطولة الفنان عبدالعزيز النصار، محمد الدوسري، شيماء سليمان، نوف السلطان، خالد السجاري غادة الزدجالي .وكان آخر عمل قدمه الفنان عبد العزيز النصار هو مسلسل للموسم الرمضاني 2025 بعنوان "السيرك" هو مسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ عيسى ذياب، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد الرباح، ومن بطولة الفنان داود حسين، حسن البلام، سعاد علي، خالد الفراج، عبدالعزيز النصار، فهد البناي، محمد الرمضان، نوف السلطان، خالد السجاري، موسى كاظم، محمد فايق.ودارت أحداثه عندما تتاح الفرصة لمجموعة من السجناء لقضاء عقوبتهم من خلال القيام بأعمال الخدمة الاجتماعية داخل سيرك محلي عوضًا عن السجن من أجل إسعاد الناس، فتدور بينهم العديد من المواقف والمفارقات الطريفة أثناء عملهم فيه.

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