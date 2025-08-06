مهرجان تورنتو 2025.. أصوات جديدة بالسينما العالمية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 أغسطس 2025 10:04 مساءً - من المُنتظر أن تُقام فعاليات الدورة الـ50 من مهرجان تورنتو السينمائي في سبتمبر المُقبل، حيث يشهد قسم Centrepiece المُقام ضمن فعاليات المهرجان عرض 55 فيلماً من 50 دولة حول العالم، مما يُمثل ظهور أصوات جديدة في السينما العالمية.

وفي هذا التقرير نستعرض لكم أبرز الأفلام التي سيتم عرضها في قسم Centrepiece ضمن فعاليات مهرجان تورنتو السينمائى 2025 والتي تبدأ من 4 إلى 14 سبتمبر المُقبل.

السينما السعودية بمُشاركة خاصة ضمن فعاليات مهرجان تورنتو

ومن أبرز الأفلام التي سيتم عرضها بقسم Centrepiece الفيلم السعودي Unidentified للمُخرجة هيفاء المنصور، والذي يعد تمثيلاً لـ السينما السعودية في المهرجان.

ويأتي الفيلم السعودي Unidentified من بطولة هيفاء المنصور، وتبدأ أحداث الفيلم حينما يتم العثور على جثة فتاة مراهقة مهجورة في الصحراء، ولم يتقدم أحد للتعرف إليها، وهنا تتدخل "نويلة الصافن"، وهي امرأة مطلقة حديثاً ومهووسة بجرائم الواقع، والتي عانت مؤخراً من فقدان طفلها؛ لتصبح مهووسة بحل القضية وكشف تفاصيلها.



كما تُشارك أيضاً السينما السعودية بالمهرجان بإنتاج عدد من الأفلام السينمائية، ومن أبرزها فيلم Memory of Princess Mumbi من إخراج داميان هاوزر، وتُشارك السعودية في إنتاجه مع كل من كينيا وسويسرا.

وتدور أحداث الفيلم عام 2093 حينما يُقرر مخرج شاب يُدعى "كوف" الذهاب إلى قرية أوماتا النائية؛ ليوثق آثار حربٍ مدمرة حظرت تكنولوجيا ما بعد أربعينيات القرن الحادي والعشرين، وأعادت الحياة إلى الممالك القديمة، وتستمر أحداث الفيلم في إطار من الغموض والإثارة.

السينما العالمية تحضر بقوة في تورنتو 2025

كما تشهد فعالية Centrepiece المُقامة ضمن الدورة الـ50 من مهرجان تورنتو السينمائي مُشاركة عدد كبير من دول العالم، والعديد من الأفلام السينمائية بإنتاج مُشترك بين العديد من الدول.

ومن أبرز الأفلام السينمائية المُشاركة، الفيلم الياباني Exit 8 من إخراج غينكي كاوامورا، والذي كان قد تم عرضه للمرة الأولى عالمياً بـ مهرجان كان السينمائي 2025، وتدور أحداثه حول رجل عالق في ممر مترو أنفاق لا نهاية له، ويبدأ في الانطلاق للبحث عن المخرج رقم 8 في إطار من الرعب النفسي.



كما سيتم أيضاً عرض الفيلم الألماني Miroirs No. 3 من إخراج كريستيان بيتزولد، ويُشارك في بطولته باولا بير، باربرا أوير، وتدور أحداثه حول شخصية "لورا"، والتي تنجو من حادث سيارة ولم يُصبها أي أذى، ولكنها شعرت بصدمة كبيرة، وعقب تعرضها للحادث ترعاها امرأة رأت الحادث؛ لتستمر أحداث الفيلم في إطار درامي.

كما سيتم أيضاً بفعالية Centrepiece في مهرجان تورنتو السينمائي عرض الفيلم الأمريكي Motor City من إخراج بوتسي بونكيرولي، والذي تدور أحداثه في إطار من الإثارة والأكشن، ومن المُنتظر أن يتم عرضه أيضاً ضمن فعاليات الدورة القادمة من مهرجان فينيسيا السينمائي.



