نبهات شهري في أحدث صورة لها.. خطفت الأنظار بإطلالة شبابية وتعليق  مميز من الممثلة إيدا إيجي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 أغسطس 2025 10:04 مساءً - في كل مرة تطلّ فيها النجمة التركية نبهات شهري على متابعيها تخطف الأنظار لأسباب عدة منها شبابها الدائم وأناقتها اللافتة وذوقها الرفيع باختيار أكسسواراتها. نبهات شهري معروفة في العالم العربي باسم فيروز خانم في المسلسل التركي المعرّب "العشق الممنوع" الذي عرض في العالم العربي في العام 2010 يدور والدة الممثلة بيرين سات التي جسدت دور سمر في هذا المسلسل الذي حقق شهرة منقطعة النظير. ولاتزال قصته ماثلة في الأذهان حتى الآن ونجومه أيضًا مثل كيقانش تانليتوغ الشهير بمهند وهازال كايا الشهيرة بدور نيهال وغيرهما. حيث برزت نبهات شهري بأدائها الرائع والمتقن لشخصية فيروز خانم المتعالية والمتسلطة وأيضًا بأناقتها اللافتة في هذا المسلسل حيث شكلت أحاديث واهتمام المتابعين حينها. كذلك برزت نبهات شهري في العديد من المسلسلات لاحقًا منها أبرزها "العشق الأسود" وحريم السلطان وغيرهما.

نبهات شهري تثبت دائمًا أن العمر مجرد رقم



يبدو أن الممثلة نبهات شهري (82 عامًا) تحرص على الحفاظ على صورتها التي ترسخت دومًا لدى متابعيها أن السيدة الأنيقة والجميلة على مرّ السنين وتثبت أن العمر مجرد رقم. إذ شاركت الفنانة التركية نبهات شهري أحدث صورة لها عبر حسابها على إنستغرام حيث أطلّت على مائدة أحد المطاعم بـ"لوك" شبابي بامتياز ورشاقة لافتة بملابس جلدية سوداء مكشوفة عند الكتفين ونظارات مرآة شمسية. وتركت شعرها الأسود منسدلاً على كتفيها. وعلقت نبهات شهري على الصورة " إلى غد سعيد". وقد أثنى متابعوها على إطلالتها هذه ووصفوها بالشبابية دائمًا وبأنها تحافظ على شكلها حيث لا يبدو عليها علامات التقدم بالسن إنما تبهرهم دومًا إطلالتها التي تنمّ أنها تدأب على الاهتمام بشكلها باستمرار وكأنما السنوات لم تمر عليها منذ أن تعرفوا إليها بدور فيروز خانم إلى يومنا هذا. فعلقت الفنانة التركية إيدا إيجي الشهيرة بـ يلديز بطلة المسلسل التركي المعرب "التفاح الحرام" بإيموجي القلب الأحمر دلالة على محبتها الكبيرة لها. وجاءت تعليقات متابعيها مشيدة بجمالها وشبابها الدائمين حيث وصفها البعض بأنها عنوان دائم للتفاؤل. وآخرون قالوا "لا أحد يستطيع أن يضاهي أناقة هذه السيدة الرائعة والجميلة ما شاء الله." وتعليق آخر جاء فيه " أنا أحب هذه المرأة، فهي نبيلة في كل شيء." وكتبت معلقة أخرى " حلوة جدا".

أسرار رشاقة نبهات شهري على مرّ السنين

وعن سر إشراقتها الدائمة بهذا العمر، تعترف نبهات شهري في أكثر من لقاء أنها تهوى الحياة البسيطة حيث تعيش بتفاؤل ومحبة دائماً وتأخذ الأمور في الحياة ببساطة بعيداً عن التعقيدات.

وبالنسبة لرشاقتها ذكرت نبهات شهري أنها تتناول الخضار والفاكهة بكثرة ولا تتناول الوجبات السريعة. أما الأناقة فقد أصبحت منذ سنوات عدة جزءًا لا يتجزأ من حياتها اليومية، ولا تبالغ بها. كذلك ذكرت نبهات شهري أنها تحب أن تضع في أيامها العادية بعيداً عن التصوير الماكياج البسيط بنفسها. وعبرت نبهات شهري عن سعادتها بإعجاب الناس بها وبأناقتها وشبابها الدائم كما عهدوها دائماً. وذكرت أن تفاؤلها وشعورها بالرضا الداخلي ينعكسان على شكلها الخارجي ومظهرها ويمنحانها إشراقة وصفاء ومرحاً وتصف شخصيتها بالبسيطة.

نبذة عن حياة نبهات شهري

نبهات شهري من مواليد 15 مارس العام 1943 حيث تبلغ من العمر 82 عامًا. هي ممثلة وعارضة أزياء ومغنية تركية، وحاملة لقب ملكة جمال تركيا عام 1960. بصفتها ملكة جمال تركيا، مثلت نبهات شهري تركيا في مسابقة ملكة جمال العالم عام 1960 التي أقيمت في لندن، المملكة المتحدة. كما مثلت تركيا في مسابقة ملكة جمال الكون التي أقيمت في 24 يوليو 1965 في قاعة ميامي بيتش في ميامي بيتش، فلوريدا، الولايات المتحدة.

بدأت مسيرة نبهات شهري المهنية بعرض الأزياء في عام 1960، وكانت في سن الخامسة عشرة فقط، حيث اختيرت أيضًا في هذا العام "ملكة جمال تركيا". وبصراحة لامتناهية ذكرت نبهات شهري لاحقًا أنها كانت آنذاك لا تزال فتاة صغيرة لم تنضج بعد، وأنها لم تجد نفسها جذابة، وأن اختيارها لتمثيل تركيا في مسابقة الجمال شكّل مفاجأة كبيرة لها. وذكرت أن الصدفة هي التي قادتها للمشاركة في مسابقة ملكة جمال تركيا حيث أخبرت أنها كانت ترافق صديقتها وشقيقة صديقتها اللتين كانتا تشاركان في المسابقة فعرضتا عليها المشاركة أيضًا. فشاركت في المسابقة وحصلت على المركز الأول كذلك عملت أيضًا لفترة قصيرة إلى جانب مهندس معماري كسكرتيرة.

أتاح لـ نبهات شهري تمثيل تركيا في مسابقة ملكة جمال العالم فرصة التمثيل في أفلام سينمائية، تحت إشراف شركة "يشيلجام"، الرائدة في صناعة السينما التركية آنذاك. وشاركت في مسرح للأطفال.

تزوجت نبهات شهري من المخرج السينمائي والروائي يلماز غوني في 30 يناير 1967، كان هذا أول زواج لهما. ومع ذلك، لم يخل زواجهما، في مراحل عديدة، من الخلافات والمتاعب. انفصلت نبهات رسميًا عن غوني في أبريل 1968، بعد خمسة عشر شهرًا فقط من الزواج.

