فيلم المجهولة يشارك بمهرجان تورنتو السينمائي الدولي بدورته الـ 50 ويقدم أول عروضه فيه

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 أغسطس 2025 10:04 مساءً - تم اختيار فيلم "المجهولة" لعرضه عالمياً، ضمن مهرجان تورنتو السينمائي الدولي بدورته الـ 50، ويعد هذا العرض هو الأول للفيلم، ويبدأ المهرجان فعالياته من 4 إلى 14 سبتمبر 2025، في مدينة تورنتو الكندية، وسط اهتمام عالمي متزايد؛ نظراً لمكانته كواحد من أكبر وأهم المهرجانات السينمائية في العالم.

وحسب البيان الرسمي الصادر عن المهرجان: "العرض الأول لفيلم المخرجة هيفاء المنصور "المجهولة"، ضمن فعاليات الدورة الـ50 من مهرجان تورنتو السينمائي الدولي. الفيلم من بطولة ميلا الزهراني في ثاني تعاون لها مع هيفاء المنصور، ويشارك في الفيلم أيضاً شافي الحارثي وعزيز الغرباوي".

وعلقت بطلة العمل ميلا الزهراني عبر حسابها على منصة X قائلة: الحمدلله فلم المجهوله ( UNIDENTIFIED ) ترشح رسمياً لمهرجان تورينتو العالمي .

فيلم "المجهولة"

وتدور أحداث فيلم "المجهولة" عندما يُعثر على جثة فتاة مراهقة في قلب الصحراء، فيثار العديد من التساؤلات حول شخصية الفتاة، وتقرر سيدة البحث عن ملابسات الجريمة، وجمع معلومات عن الجثة المجهولة، وحل اللغز المحاط بالجريمة، وهو من بطولة الفنانة ميلا الزهراني، وشافي الحارثي، ومن إخراج هيفاء المنصور.

وسبق للمخرجة هيفاء المنصور عرض أفلامها بالمهرجانات العالمية، ومن أعمالها السابقة التي عرضت فيلم "وجدة"، وفيلم "المرشحة المثالية"، اللذان عرضا في مهرجان فينيسيا.

وتعد المنصور من أبرز المخرجات والأسماء في السينما السعودية، وقد وجدت الأفلام التي عرضت سابقاً أصداء جميلة ومميزة بالمهرجانات.

