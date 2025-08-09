علي الحجار ومدحت صالح نجما الدورة الـ33 من مهرجان القلعة.. وهذه أسماء المكرمين

فريق "وسط البلد" يفتتح جدول الفعاليات

موعد حفلي علي الحجار ومدحت صالح في مهرجان القلعة

أسماء المكرمين في الدورة 33 من مهرجان القلعة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 أغسطس 2025 06:57 مساءً - كشفت، عن تفاصيل الدورة الـ33 منالمُقرر انطلاقها في الفترة من 15 أغسطس الجاري، وحتى يوم 23 من الشهر ذاته، وذلك على مسرح محكى القلعة، بمشاركة عدد من نجوم الطرب والغناء في مصر والوطن العربي.ويفتتح فريق وسط البلد، الدورة الجديدة من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، حيث يُحيي حفلًا غنائيًا يوم الجمعة المقبلة الموافق 15 أغسطس، أما اليوم الثاني فسيكون الجمهور على موعد مع حفل للفنان سعيد الأرتيست بمشاركة فصل الإيقاع الشرقي بمركز تنمية المواهب، يليه حفل للفنان خالد سليم.أما يوم الأحد 17 أغسطس، فسيشدو الشيخ ياسين التهامي بباقة من أبرز أعماله، بجانب حفلٍ آخر للموسيقار عمرو سليم، فيما سيُشارك في فعاليات يوم الاثنين 18 أغسطس، حفل لـ"فرقة كايرو كافيه" بقيادة الموسيقار على شرف، وفرقة دولة كازاخستان، يليه حفل غنائي مميز للفنان هشام عباس.ويُشارك المطرب مصطفى حجاج، في فعاليات الدورة الجديدة من مهرجان القلعة، حيث سيُحيي حفلًا غنائيًا يوم الثلاثاء 19 أغسطس، يليه في اليوم التالي، حفل للفنان إيهاب توفيق، ليشدو بمجموعة من أبرز أغانيه الشهيرة والتي حققت نجاحًا ضخمًا في فترة التسعينيات من القرن الماضي ومطلع الألفية.ويترقب قطاع كبير من الجمهور، حفل الفنان علي الحجار، المُقرر له يوم الخميس 21 أغسطس، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وجدي الفوي، حيث يُعد من نجوم مهرجان القلعة، ويُشارك ضمن فعالياته بشكلٍ سنوي تقريبًا، وتحظى حفلاته بحضورٍ كبير.أما يوم الجمعة 22 أغسطس، فسيُحيي الفنان مدحت صالح، حفلًا غنائيًا بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم وفرقته، فيما سيختتم جدول فعاليات الدورة الـ33 من المهرجان، يوم السبت 23 أغسطس، المطرب أحمد جمال، يليه حفل الصوفية والحداثة للموسيقار فتحي سلامة والشيخ محمود التهامي.ومن المُقرر أنّ تشهد الدورة المُرتقبة من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، تكريم 12 شخصية أثرت الساحة الفنية فى مصر والوطن العربي، إلى جانب أسماء ساهمت في نجاح الدورات السابقة، وهم الموسيقار هاني شنودة، والفنان إيهاب توفيق، وعازف العود حسين صابر، وعازف الإيقاع محسن الصواف، والمهندس ياسر البهواشي رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية، ومحمود عرفات مدير معهد الموسيقى العربية السابق، وضياء الدين قنديل مدير إدارة الخزينة والمدير التنفيذي لصندوق التكافل، والمهندس سامر ماضي القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة لنظم التطبيقات والدعم الفني والمشرف الفني علي أستوديو المونتاج، وخالد العايدي بإدارة الصوت التجهيزات الفنية، وحسني عبد المطلب مشرف كهرباء بالإدارة العامة للصيانة، إلى جانب تكريم اسمي الراحلين محمد حسنى مدير عام الإعلام الأسبق، والمهندس أحمد علي بكر مهندس ديكور بالإدارة المركزية للخدمات الفنية.