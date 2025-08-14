 تطورات الحالة الصحية للفنانة حياة الفهد: أُصيبت بجلطة والزيارات ممنوعة عنها



كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 أغسطس 2025 11:29 صباحاً - أُصيبت الفنانة الكويتية حياة الفهد بجلطة، وهو ما استدعى نقلها لأحد المستشفيات بالكويت؛ حيث جاءت إصابتها بالوعكة الصحية بشكل مفاجئ، مما اضطر الأطباء لدخولها الرعاية المركرة.

الفريق الطبي المُعالح لحياة الفهد يمنع الزيارة عنها

وفي بيان رسمي، أعلن الاتحاد الكويتي للإنتاج الفني والمسرحي وصناعة الترفيه، أن الحالة الصحية للفنانة تستدعي رعاية طبية دقيقة، موضحاً أن الفريق المعالج قرر منع الزيارة عنها بشكل كامل خلال هذه الفترة، حفاظاً على سلامتها واستجابةً لتوصيات الأطباء.

وطالب الاتحاد جمهور ومحبي حياة الفهد بالدعاء لها بالشفاء العاجل، مؤكداً أنها في أمسّ الحاجة للدعم المعنوي؛ حتى تعود إلى أسرتها ومحبيها بكامل صحتها وعافيتها. وجاء في نص البيان الذي حمل عنوان " بيان بشأن الحالة الصحية للفنانة القديرة حياة الفهد":" نود إعلام الجمهور الكريم أن الفنانة القديرة حياة الفهد نائب رئيس الاتحاد قد تعرضت لوعكة صحية مفاجئة، وعلى أثرها تم نقلها إلى المستشفى، حيث خضعت للفحوصات اللازمة، وتبين إصابتها بجلطة وبأمر من الطبيب المعالج تم وضعها بالعناية الفائقة والتزاما بتعليماته حيث قرر منع الزيارة عنها بشكل نهائي في هذه المرحلة حرصًا على صحتها وسلامتها". وأضاف البيان:" نرجو من جميع محبيها الكرام احترام خصوصيتها خلال هذه الفترة الحرجة، ونؤكد بأننا سنوافيكم بآخر التطورات الصحية أول بأول، كما سيتم الإعلان عن إمكانية الزيارة في الوقت الذي يسمح به الطبيب المعالج إن شاء الله."

وتابع البيان:" نسأل الله العلي القدير أن يمنّ عليها بالشفاء العاجل، وأن تعود إلى بيتها وجمهورها ومحبيها بصحة وعافية، ونتمنى من جمهورها ومحبيها الدعاء لها بالشفاء التام فهي بأمس الحاجة له. كما أود أن أشكر باسم أسرتها الكريمة وباسم الاتحاد معالي وزيري الإعلام والصحة الموقرين والطاقم الطبي المعالج على الاهتمام ومتابعة حالتها الصحية. رئيس الاتحاد خالد الراشد".

أسرتها تدعو لها

يُذكر أن الصفحة الرسمية للفنانة القديرة حياة الفهد على منصة "إنستغرام"، أعلنت عن تعرضها لوعكة صحية، داعيةً جمهورها إلى الدعاء لها بالشفاء، وأعرب فريق عملها ومؤسسة الفهد عن أملهما في عودتها قريباً إلى محبيها، وهي تتمتع بكامل الصحة والعافية.

وأصدرت أسرة حياة الفهد بياناً جاء فيه: "تعلن أسرة ومحبو الفنانة القديرة حياة الفهد ومؤسسة الفهد أن أم الجميع تمر حالياً بوعكة صحية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنَّ عليها بالشفاء العاجل، وأن يُعيدها لمحبيها وهي بأتمِّ الصحة والعافية"، مستشهدين بقول الله تعالى: "وإذا مرضت فهو يشفين".

آخر أعمال حياة الفهد الدرامية

وكان آخر عمل قدمته الفنانة حياة الفهد بالموسم الرمضاني الماضي هو مسلسل "أفكار أمي"، وتدور أحداثه حول "شاهة" المرأة القوية والمسيطرة التي تفرض كل شيء على أفراد أسرتها، وتدور بينها وبين أفراد الأسرة الكثير من القصص والحكايات المشوقة، والعمل من ﺇﺧﺮاج باسل الخطيب، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ عبد المحسن الروضان، ومن بطولة الفنانة حياة الفهد، إبراهيم الحساوي، زهرة الخرجي، شيماء علي، ريم أرحمة، حسين الحداد، هيلدا ياسين، ياسة، فاطمة البصيري، حسن البلام، عقيل الرئيسي، بالإضافة إلى آخرين.

يمكنكم قراءة.. حياةالفهد في حوار خاص لـ"الخليج 365": عشقي للتاريخ دفعني لاختيار "سنوات الجريش" وهذه رسالتي للجمهور

