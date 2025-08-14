المشاهير يدعمون حياة الفهد في أزمتها الصحية: حب لا محدود

إلهام الفضالة ودعوة من القلب

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 أغسطس 2025 12:58 مساءً - حالة من القلق والحزن، خيمت على الوسط الفني العربي، وذلك عقب انتشار خبر تعرض الفنانة الكبيرةلوعكة صحية، إذ أصيبت بجلطة مفاجئة، مما دفع عددًا كبيرًا من النجوم والمشاهير على دعمها في أزمتها من خلال رسائل عدة نشروها عبر صفحتهم الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، وفي السطور التالية سوف نتعرف على هذه الرسائل ومضمونها.النجمة الكويتية إلهام الفضالة، فضلت أن يكون مضمون رسالتها التي وجهتها للفنانة حياة الفهد في أزمتها الصحية، دعوة خالصة من القلب لله عز وجل، حتى يذهب عنها مرضها ويرزقها بدوام الصحة والعافية.إذ نشرت " الفضالة" عبر صفحتها الرسمية على إنستغرام، صورة للنجمة حياة الفهد، وعلقت بالقول " اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشفِ أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً. اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيها وتمدّها بالصحة والعافية".كما عبرت الفنانة الإماراتيةعن دعمها ومساندتها للفنانة الكويتية حياة الفهد، بعد تعرض الأخيرة لأزمة صحية مفاجئة نُقلت على إثرها إلى المستشفى.ونشرت الحوسني عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" دعاءً تتضرع فيه إلى الله لشفاء حياة الفهد، قائلة: "اللهم اشفها وعافها واعفُ عنها، ورد إليها عافيتها، وأنزل عنها البلاء، اللهم إنا نسألك لها الشفاء العاجل، فاللهم الطف بها ولا ترنا فيها مكروهًا، واشفها شفاءً لا يغادر سقمًا"، داعية جمهورها ومحبي الفنانة بالدعاء لها في هذه المرحلة الحرجة.أما الفنان طارق العلي، فقد عبّر عن تمنياته القلبية بشفاء حياة الفهد وعودتها لجمهورها في أسرع وقت ، وعبّر عن شعوره من خلال رسالة كتبها عبر صفحته على منصة " إكس"، جاء مضمونها كالتالي" وعكة صحية تدخل سيدة الشاشة الخليجية الفنانة القديرة حياة الفهد المستشفى. - نسأل الله لها الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية الف لاباس عليج". — طارق العلي (@tareqalali67)الفنانهو الآخر انضم للنجوم في دعمهم للفنانة حياة الفهد، حيث عبّر عن مشاعره الصادقة تجاه الفنانة القديرة حياة الفهد، في رسالة مؤثرة نشرها عبر حسابه على منصة " إكس، وجاء فيها: "اللهم اشفها شفاءً لا يغادر سقمًا، سيدة الشاشة الخليجية أمّنا الحبيبة حياة الفهد، تقومين بالسلامة يا أم سوزان"، في تعبير واضح عن مكانتها الخاصة في قلبه وقربه الشديد منها.وفي بيان رسمي، أعلن الاتحاد الكويتي للإنتاج الفني والمسرحي وصناعة الترفيه، أن الحالة الصحية للفنانة تستدعي رعاية طبية دقيقة، موضحاً أن الفريق المعالج قرر منع الزيارة عنها بشكل كامل خلال هذه الفترة، حفاظاً على سلامتها واستجابةً لتوصيات الأطباء.وطالب الاتحاد جمهور ومحبي حياة الفهد بالدعاء لها بالشفاء العاجل، مؤكداً أنها في أمسّ الحاجة للدعم المعنوي؛ حتى تعود إلى أسرتها ومحبيها بكامل صحتها وعافيتها. وجاء في نص البيان الذي حمل عنوان " بيان بشأن الحالة الصحية للفنانة القديرة حياة الفهد":" نود إعلام الجمهور الكريم أن الفنانة القديرة حياة الفهد نائب رئيس الاتحاد قد تعرضت لوعكة صحية مفاجئة، وعلى أثرها تم نقلها إلى المستشفى، حيث خضعت للفحوصات اللازمة، وتبين إصابتها بجلطة وبأمر من الطبيب المعالج تم وضعها بالعناية الفائقة والتزاما بتعليماته حيث قرر منع الزيارة عنها بشكل نهائي في هذه المرحلة حرصًا على صحتها وسلامتها". وأضاف البيان:" نرجو من جميع محبيها الكرام احترام خصوصيتها خلال هذه الفترة الحرجة، ونؤكد بأننا سنوافيكم بآخر التطورات الصحية أول بأول، كما سيتم الإعلان عن إمكانية الزيارة في الوقت الذي يسمح به الطبيب المعالج إن شاء الله."وتابع البيان:" نسأل الله العلي القدير أن يمنّ عليها بالشفاء العاجل، وأن تعود إلى بيتها وجمهورها ومحبيها بصحة وعافية، ونتمنى من جمهورها ومحبيها الدعاء لها بالشفاء التام فهي بأمس الحاجة له. كما أود أن أشكر باسم أسرتها الكريمة وباسم الاتحاد معالي وزيري الإعلام والصحة الموقرين والطاقم الطبي المعالج على الاهتمام ومتابعة حالتها الصحية. رئيس الاتحاد خالد الراشد".