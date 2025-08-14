  ريهام حجاج تحتفل بنجاح زوجها محمد حلاوة بعد حصوله على عضوية مجلس الشيوخ

ريهام حجاج تحتفل بنجاح زوجها

مشاركة درامية ناجحة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 أغسطس 2025 12:58 مساءً - هنأت الفنانة ريهام حجاج زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة على فوزه بعضوية مجلس الشيوخ التي تم الإعلان عنها مؤخرًا.ونشرت ريهام عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام مقطع صورة ظهرت فيها برفقة زوجها وعبرت عن سعادتها بنجاحه وتمنت له التوفيق.وفي وقت سابق نشرت مقطع مصور آخر ظهر فيه محمد حلاوة وهو يتابع سير العملية الانتخابية وكتبت تعليقًا قالت فيه: "مبروك يا حبيب قلبي، يا سيادة النائب المحترم، مبروك فوزك للدورة التانية بعضوية مجلس الشيوخ ٢٠٢٥ – ٢٠٣٠، دايما فخورين بيك يا حياتي و ربنا يقدرك، بحبك بحبك بحبك".وبعد هذا النجاح تلقت ريهام العديد من رسائل التهنئة من أصدقائها ومحبيها الذين تمنوا لها النجاح والسعادة برفقة عائلتها، وتوجهت ريهام برسائل الشكر لكل من دعمها وأهداها عبارات التهنئة.جدير بالذكر، أن الفنانة ريهام حجاج، كانت لها مشاركة مميزة في موسم دراما رمضان الماضي بعنوان" آثينا"، والذي تدور أحداثه حول مراسلة صحفية تُدعى" نادين"، وهي الشخصية التي تقدمها ريهام حجاج، التي تواجه عالم الدارك ويب Dark web؛ حيث تظهر بدور مراسلة صحفية تكتشف محاولة شقيقتها الطالبة الجامعية الانتحار؛ لتبدأ ريهام في البحث وراء الأمر وتصل إلى شبكة الدارك ويب Dark web أو "الإنترنت المظلم" التي تدفع الفتيان والفتيات إلى الانتحار؛ لتدخل في صراعات ومعارك مع توالي الأحداث.مسلسل "أثينا" من تأليف محمد ناير وإخراج يحيى إسماعيل، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب ريهام حجاج كل من سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، جنا الأشقر، علي السبع، جيدا منصور وعدد آخر من الفنانين الشباب.قد يعجبكميران عبد الوارث لـ الخليج 365: تأثرت نفسياً بمشهدي مع سوسن بدر في أثينا وعلينا الحذر من الذكاء الاصطناعي

