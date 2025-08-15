بالصّور- إطلالة فلسطينيّة ورسالة إنسانيّة… بيلّا حديد تستغل عطرها للدّفاع عن جذورها

عادت عارضة الأزياء الفلسطينيّة – الأميركيّة بيلّا حديد لتستخدم منصّتها لتسليط الضّوء على الثّقافة الفلسطينيّة، وهذه المرّة بمناسبة إطلاق أحدث عطورها “الجذور الأبديّة”.

وفي المنشور الّذي رافق إعلانها على وسائل التّواصل الاجتماعيّ، ارتدت حديد فستان “المقلوبة”، وهو تصميم طويل حتّى الأرض وبحمّالة عنق، من توقيع علامة Reemami التّابعة للمصمّمة الفلسطينيّة المولودة في الشّارقة، ريما البنّا.

الفستان مزيّن برسومات يدويّة، تتنوّع بين رموز تطريز فلسطينيّ “تطريز”، وصورة حصان وعربة، وعلبة زيت زيتون، في انعكاس لتراث الحياة اليوميّة الفلسطينيّة. وقد أشادت حديد بريما البنّا ووصفتها بأنّها “فنّانة ومصمّمة فلسطينيّة شابّة، رائعة، جميلة، مجتهدة، وموهوبة”.

موضحة معنى اسم عطرها الجديد، كتبت حديد أن Eternal Roots “يمثّل أكثر من مجرّد الأشجار”، فهو يرمز إلى الجذور الّتي “تثبتنا خلال العواصف” وتذكّرنا “بمن نحن حين تشعر الأرض من تحتنا بعدم الاستقرار”.

ومنذ بداية الحرب على غزة، كانت حديد صوتًا بارزًا في الدّفاع عن حقوق الفلسطينيّين، إذ أحيت مناسبات مثل ذكرى النّكبة وأكّدت أنّ “فلسطين للفلسطينيّين”.

وكانت الموضة إحدى أبرز أدواتها في هذا النّشاط؛ ففي مهرجان كان السّينمائيّ في دورته الـسّابعة والسّبعين، ارتدت فستانًا بالأحمر والأبيض مستوحى من الكوفيّة، في إشارة أخرى إلى جذورها.

ومنذ السّابع من أكتوبر ٢٠٢٣، شاركت حديد بشكل متكرّر في فعاليّات احتجاجيّة دفاعًا عن حقّ الفلسطينيّين في إيصال صوتهم.