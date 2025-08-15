ليوناردو دي كابريو يكشف عن فيلم سينمائي ندم لعدم مشاركته به

ليوناردو دي كابريو يؤكد أن Boogie Nights فيلم عميق لجيله من الفنانين

Leonardo DiCaprio Reveals His Biggest Career 'Regret' Is Turning Down This Mark Wahlberg Movie: 'A Masterpiece' https://t.co/wH31X86DLF — People (@people) August 13, 2025

ليوناردو دي كابريو يتحدث عن نظرته للحياة بعد الخمسين

#LeonardoDiCaprio, set to star in Paul Thomas Anderson’s #OneBattleAfterAnother, joined a rare joint interview with the director that he doesn’t quite agree with being called 50.



Read more: https://t.co/k9OAJeD4ji pic.twitter.com/ZM2J2smf9C — TheWrap (@TheWrap) August 13, 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 أغسطس 2025 05:04 مساءً - أكد النجم العالميندمه على عدم المُشاركة في بطولة فيلم "Boogie Nights"، على الرغم من أنه لا يتخيل أحداً آخر بطلاً للفيلم سوى النجم مارك والبيرغ.وكان قد عُرض على النجم العالمي ليوناردو دي كابريو تجسيد شخصية البطولة خلال أحداث الفيلم الذي أخرجه بول توماس أندرسون عام 1997، ولكن دي كابريو رفضه لأنه كان قد وقّع حينها على تجسيد بطولة فيلم "Titanic" للمخرج جيمس كاميرون.وخلال مُقابلة مع المخرج بول توماس أندرسون قال النجم ليوناردو دي كابريو للمخرج: "سأقولها حتى وأنت هنا، ندمي الأكبر هو عدم مشاركتي في فيلم Boogie Nights.وأكد ليوناردو دي كابريو خلال حديثه بأن الفيلم كان عميقاً لجيله من الفنانين، ولا يستطيع تخيل أي شخص سوى مارك والبيرغ في الفيلم حيث إنه حينما شاهد الفيلم مؤخراً تأكد بأنه تحفة فنية. — People (@people)وخلال حوار صريح للنجم ليوناردو دي كابريو مع المُخرج الأمريكي بول توماس أندرسون لمجلة Esquire، كشف ليوناردو دي كابريو عن نظرته للحياة بعد بلوغه الخمسين عاماً من عمره ورغبته في الصراحة المطلقة.يُمكنكم قراءة:وأكد دي كابريو الذي ولد في لوس أنجلوس عام 1974، واشتهر بأدواره في أفلام شهيرة مثل Titanic، وThe Wolf Of Wall Street، وRomeo And Juliet، أنه لا يزال يشعر وكأنه في أوائل الثلاثينيات من عمره.وعندما سأله أندرسون: "إذا لم تكن تعرف عمرك الفعلي، كم كنت ستظن أنك الآن؟". فأجاب دي كابريو بسرعة: "32 عاماً". وعند سؤاله عمّا إذا كان بلوغ الخمسين وقتاً طبيعياً للتأمل، قال: "هذا العمر يجعلك تشعر بأن لديك رغبة أكبر في أن تكون صريحاً وألا تهدر وقتك. أتخيل كيف ستسير العقود القادمة. أنظر إلى أمي، على سبيل المثال، وأجدها تقول تماماً ما تفكر فيه ولا تضيع وقتها. لا تحاول التظاهر".— TheWrap (@TheWrap)وأضاف: "أن تكون أكثر صراحة حتى لو على حساب أن تنهار الأمور أو تحدث خلافات أو تنفصل عن علاقات -سواء كانت شخصية أو مهنية-هو أمر ضروري. الأمر أشبه بمسؤولية، لأن معظم حياتك أصبح خلفك أكثر مما هو أمامك".

