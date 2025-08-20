قادير دوغلو يهنىء زوجته نسليهان أتاغول بأجمل عبارات الحب في يوم ميلادها

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 أغسطس 2025 11:09 مساءً - تحتفل الممثلة التركية الشهيرة نسليهان أتاغول اليوم في الـ 20 من أغسطس بيوم ميلادها حيث أصبحت تبلغ من العمر 33 عامًا. وتحظى بطلة المسلسل التركي المعرّب "حب أعمى" بالكثير من الحب من جمهورها العربي الذي يقبل على مشاهدة مسلسلاتها باهتمام وإعجاب بموهبتها وأدائها وتفاعلها مع أدوارها، بالاضافة لجمالها. وفي هذه المناسبة هنأها زوجها الممثل التركي الشهير قادير دوغلو متمنيًا لها يوم ميلاد سعيد وأن تكون حياتهما مع ابنهما عزيز مليئة بالسعادة.

قادير دوغلو لزوجته نسليهان أتاغول: يوم ميلاد سعيد لأجمل أم



نشر قادير دوغلو عبر حسابه على إنستغرام مجموعة صور لزوجته نسليهان أتاغول بلقطات هقوية منوّعة لها بأماكن مختلفة ومنها في السيارة والمكتبة والمطعم وغيرها، وكتب تعليقًا على الصور معايدًا زوجته بكلمات رقيقة معبّرة عن مدى حبه لها وموجهًا لها أجمل الأمنيات في حياتها من جهة وفي حياتهما معًا ومع ابنهما عزيز من جهة أخرى واصفًا إياها بأجمل أم ومؤكدًا أنه وعزيز يحبانها كثيرًا: "يوم ميلاد سعيد يا حبيبتي. عسى حياتك كلها مليئة بالخير والبركة. قادر . يوم ميلاد سعيد لأجمل أم... عزيز. أتمنى أن نقضي جميعًا أيامًا مباركة معًا. نحبك كثيرًا..."

وكان قادير ونسليهان رزقا بطفلهما عزيز في مارس الفائت بعد قرابة ثماني سنوات على مرور زواجهما.

نسليهان أتاغول وشعبية واسعة في الدول العربية



تحظى نسليهان أتاغول بجماهيرية واسعة سواء في تركيا أو الدول العربية. وفي هذا الإطار، كانت زارت النجمة التركية نسليهان أتاغول في أكتوبر من العام الفائت مصر وهي الزيارة الأولى لها فيها، حيث لبت نسليهان أتاغول دعوة نادين عبدالغفار مؤسّسة آرت دي إيجيبت وحلّت ضيفة لحضور الافتتاح الرسمي للنسخة الرابعة من معرض "الأبد هو الآن" والذي أقيم بهضبة الأهرامات، وعبرت نسليهان أتاغول عن سعادتها بهذه التجربة من خلال تعليق على صورها " رحلة على النيل" حيث تم التقاط صور لها بالقرب من النيل أظهرت روعة المكان وأضواء مدينة القاهرة التي تقع على ضفافه التي انعكست سحراً على المياه. وبدت نسليهان أتاغول سعيدة بتواجدها في المكان. كذلك خطفت النجمة التركية نسليهان أتاغول الأضواء بجلسة تصوير مميزة نشرتها على حسابها على إنستغرام تحت سفح أهرامات الجيزة بإطلالة بنفسجية ساحرة، خلال تواجدها في مصر.

نسليهان أتاغول وقادير دوغلو وحب بدأ في مسلسل "فاتح حريبة"



نسليهان أتاغول مولودة في 20 أغسطس من العام 1992 في إسطنبول، تركيا. درست نسليهان أتاغول في قسم المسرح في جامعة Yeditepe بتركيا. بدأت موهبتها التمثيلية تظهر منذ صغرها، وكانت تشارك في المسرحيات المدرسية.

شاركت نسليهان أتاغول في العديد من الإعمال التي جعلتها معروفة منها وهي بعمر الـ 16 عاماً في المسلسل الشهير "الأوراق المتساقطة" الذي حقق نجاحاً باهراً عربياً، كذلك شاركت في مسلسل "فاتح حريبة" بين عامي 2013 و2014 حيث تعرفت خلاله إلى زوجها الممثل قادير دوغلو وشهد هذا المسلسل حبهما وتزوجا في العام 2016. ولمعت بدور نيهان في المسلسل الشهير "حب أعمى" مع النجم بوراك أوزجيفيت حيث نالت ثناءً كبيراً بفضل أدائها وتمت ترجمة المسلسل للعديد من اللغات وتحويله لنسخ عدة في أكثر من دولة، وكان لمشاركتها في مسلسل "ابنة السفير" مع النجم إنجين إكيوريك أثر كبير في شهرتها وفي مسيرتها الفنية بسبب النجاح الباهر لدورها. ولكنها اضطرت للتخلي عن دورها بالجزء الثاني من المسلسل بسبب ظروف صحية مرت بها وهو ما حددته نسليهان أتاغول أنه "متلازمة الإمعاء المتسربة" الذي يستدعي منها الراحة وعدم الإجهاد. وحلت مكانها بالدور النجمة التركية توبا بويكستون. نالت نسليهان أتاغول العديد من الجوائز التركية والعالمية.

وبفضل نجاحها الدرامي وجمالها ورشاقتها التي تحافظ عليها بالتمارين الرياضية أصبحت نسليهان أتاغول وجهاً إعلانياً للعديد من الماركات المعروفة.

