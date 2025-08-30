غييرمو ديل تورو في المؤتمر الصحفي لفيلم فرانكشتاين: لست خائفًا من الذكاء الاصطناعي أخاف من الغباء الطبيعي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 أغسطس 2025 05:13 مساءً - قبل عرضه بساعات قليلة، حلَّ فريق عمل فيلم فرانكشتاين ضيوفاً على المؤتمر الصحفي الذي أُقيم ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في نسخته الـ 82، لمناقشة ما يتعلق بالفيلم وقصته التي تواجه الكثير من علامات الإستفهام حول الوحش الذي نصنعه بأنفسنا، فينقلب على صانعه بالنهاية بعد أن دمر كل شيء.

مخاطر التكنولوجيا.. محور حديث غييرمو ديل تورو

فيلم "فرانكشتاين" للمخرج غييرمو ديل تورو، ليس تحذيرًا من انتشار الذكاء الاصطناعي، حيث يروي الفيلم قصة عالمٍ لامعٍ ولكنه مغرور يُعيد الحياة إلى مخلوقٍ ما في تجربةٍ وحشية، لتؤدي التجربة إلى هلاكهما معًا. إنها قصةٌ في وقتها المناسب عن الغطرسة والفساد ومخاطر التكنولوجيا.

قال ديل تورو في المؤتمر الصحفي الرسمي للفيلم: "نحن نعيش في زمنٍ يسوده الرعب والترهيب، بالتأكيد. والسؤال المحوري في الرواية هو: ما معنى أن تكون إنسانًا؟ ما الذي يجعلنا بشرًا؟ ليس هناك مهمةٌ أكثر إلحاحًا من البقاء، في زمنٍ يتجه فيه كل شيء نحو فهمٍ ثنائي القطب لإنسانيتنا. يحاول الفيلم إظهار الشخصيات غير الكاملة وحقنا في البقاء غير كاملين، وحقنا في فهم بعضنا البعض في ظل أشد الظروف قمعًا".

ثم أضاف ساخراً: "أنا لست خائفًا من الذكاء الاصطناعي. أنا خائف من الغباء الطبيعي".

وعن عمله على الفيلم كإعادة اقتباس من رواية قديمة، قال: "كنتُ أتابع هذا المخلوق منذ صغري. انتظرتُ أن يُنجز الفيلم في الظروف المناسبة إبداعيًا". والآن، بعد أن انتهى من الفيلم، قال مازحًا: "أعاني من اكتئاب ما بعد الولادة".

قصة الفيلم

يمزج الفيلم في أحداثه بين الدراما والخيال العلمي، من خلال ما يقوم به عالم بارع ولكنه أناني من إحياء مخلوق وحشي في تجربة جريئة تؤدي في النهاية إلى هلاكهما بشكلٍ مأساوي، حيث يتوجب على الدكتور بريتورياس (كريستوف فالتز) أن يعثر على وحش فرانكنشتاين (جاكوب إلوردي)- الذي يُعتقد أنه توفي في حريق قبل 40 عامًا- من أجل مواصلة تجارب الدكتور فيكتور فرانكنشتاين (أوسكار إسحاق). وبالفعل يُنشئ فيكتور فرانكنشتاين وحشه، وبعد يومين، يُرعب الوحش سكان إيغولستاد؛ يدمر أكشاك السوق، ويتشاجر مع السكان المحليين، ويشعل النار في منازلهم.

ويأتي الفيلم استنادًا إلى رواية ماري شيلي التي تحمل نفس الاسم عام 1818، وهو من بطولة أوسكار إسحاق، كريستيان كونفيري، جاكوب إلوردي، ميا جوث، كريستوف والتز، فيليكس كاميرير، لارس ميكلسن، ديفيد برادلي، تشارلز دانس، ورالف إينيسون. وجاء الفيلم من تأليف وإخراج جيرمو ديل تورو الحائز على 3 جوائز أوسكار عن Pinocchio, Cabinet of Curiosities, The Shape of Water.

ومن المقرر أن يصدر الفيلم- الذي تبلغ ميزانيته 120 مليون دولار- على منصة نتفليكس في نوفمبر القادم، وسيتنافس على جائزة الأسد الذهبي المرموقة، وهي جائزة فاز بها ديل تورو عام 2017 عن فيلم "شكل الماء" The Shape of Water.

