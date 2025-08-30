المجلس الأعلى للسلم المجتمعي يناقش رعاية برامج تدريبية لغرب كردفان

عقد المجلس الأعلى للسلم المجتمعي برئاسة الأستاذ النور الشيخ اجتماعاً مشتركاً مع وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية ممثل حكومة ولاية غرب كردفان المهندس خالد جبر الله خمسين، ومدير المركز القومي للتدريب والنظم الإدارية الأستاذ أبو عبيدة حسب الرسول، وذلك بحضور الأمين العام للمجلس الأستاذة عالية حسن أبونا.

وبحث الاجتماع سبل رعاية المجلس لعدد من البرامج التدريبية المخصصة لولاية غرب كردفان، والتي ينفذها المركز القومي للتدريب داخل وخارج البلاد.

وقدم رئيس المجلس تنويرا حول أهداف المجلس ودوره المرتقب في ترسيخ السلم المجتمعي، فيما استعرض الأستاذ أبو عبيدة حسب الرسول البرامج التدريبية الموجهة للتنفيذيين، والإدارات الأهلية، والشباب، والإعلاميين خلال فترة الحرب وما بعدها، وذلك في إطار الاستعداد لمرحلة الإعمار.

وأشاد أبو عبيدة بجهود حكومة غرب كردفان في إنزال هذه البرامج إلى أرض الواقع، منوهًا إلى توقيع مذكرة تفاهم مع المركز بتوجيه من والي الولاية اللواء ركن (م) حقوقي محمد آدم جايد.