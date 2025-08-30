انتهاء تصوير مسلسل ولد وبنت وشايب تمهيداً لعرضه قريباً

زينة أشرف عبدالباقي تحتفل بانتهاء التصوير

انتهاء تصوير مسلسل ولد وبنت وشايب- الصورة عبر خاصية الستوري لحساب المخرجة زينة أشرف عبد الباقي بإنستغرام

أبطال مسلسل "ولد وبنت وشايب"

زينة أشرف عبد الباقي: "المسلسل مليء بالإثارة والتشويق"

عرض فيلم "مين يصدق" في باريس

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 أغسطس 2025 06:58 مساءً - انتهت المخرجة، من تصوير أول أعمالها التلفزيونية، بعنوان، صباح اليوم السبت، وذلك بعد فترة طويلة من التحضير والتصوير. ومن المُقرر طرحه خلال الفترة القليلة المُقبلة.وقد كشفت، عبْر خاصية الـ"ستوري" على "إنستغرام"، عن انتهاء تصوير مسلسلها الجديد؛ حيث نشرت صورة من الكواليس، وعلّقت عليها بقولها: "فركش". كما ظهرت في مقطع فيديو آخر وهي تحتفل مع صُنّاع العمل بإعلان انتهاء التصوير، فيما كان يظهر بجانبها والدها الفنان أشرف عبد الباقي، والذي يُشارك في بطولة العمل أيضاً.مسلسل "ولد وبنت وشايب" عمل درامي جديد يجمع بين الأجيال والصراعات والتقلبات الأخلاقية التي تقدّمها زينة عبدالباقي في رؤية إخراجية جديدة. وهو من إنتاج AF prodcutions. وبطولة: أشرف عبد الباقي، إنتصار، نبيل عيسى، ليلى أحمد زاهر، فادي السيد، ومروان المسلماني. ومن المُقرر عرضه خلال الفترة القليلة المقبلة، عبْر منصة "WATCH IT" والتي بدأت في إطلاق الحملة الترويجية لمشروعها الجديد؛ حيث إنه مكوّن من 10 حلقات فقط.وكانتقد سبق وقالت في بيانٍ صحفي، إنّ قصة المسلسل مختلفة ومليئة بالإثارة والتشويق واللحظات الإنسانية التي ستفاجئ الجمهور؛ إذ اعتبرت إياه تحدياً جديداً في مسيرتها الفنية.متابعة: "المسلسل يضم العديد من النجوم أصحاب الخبرة، وتعلّمت منهم الكثير، وأنا ممتنة جداً لتعاونهم معي والحرص على تقديم العمل بأفضل صورة ممكنة، وأنا محظوظة بدعم فريق الإنتاج".وفي سياق آخر، يُعرض فيلم "مين يصدق" أولى تجارِبفي الأفلام الروائية الطويلة، ضمن عروض برنامج على الشط، الذي تطلقه منظمة "كلام أفلام" هذا الصيف في باريس، وذلك يوم الأربعاء 3 سبتمبر في المركز الثقافي Point Éphémère، يليه نقاشٌ مع الجمهور.

ويأتي ذلك، بعدما شهد الفيلم عرضه العالمي الأول في مسابقة آفاق السينما العربية بالدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ويدور حول نادين التي تتعرّف إلى شاب محتال يقدّم لها نوعاً من الحب والاهتمام تفتقدهما، ويورّطها معه في عمليات احتيال تؤدي لعديد من المشاكل. الفيلم من بطولة النجمين الشابين: يوسف عمر وچيدا منصور، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف من النجوم الكبار، من بينهم: أشرف عبد الباقي، شريف منير وأحمد رزق.

