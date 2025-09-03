عدو الشمس.. حسام داغر يُشارك بفيلم ألبينو في مهرجان مانشستر السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 سبتمبر 2025 02:08 مساءً - يُشارك الفنان حسام داغر، في الدورة المقبلة من مهرجان مانشستر السينمائي الدولي، حيث يُنافس في مسابقة الأفلام القصيرة، من خلال فيلم قصير يحمل اسم "ألبينو"، وهو المشروع الذي يُناقش فيه قضية التنمر والتمييز الذي يتعرض له الأقلية.

"ألبينو" يواصل جولته العالمية في المهرجانات السينمائية

حسام داغر يناقش التمييز والتنمر في "ألبينو"

وأبدى حسام داغر، عبر حسابه على "فيس بوك" حماسه الشديد لمشاركته في الدورة الثانية عشر من، لاسيما وأنها تُعد المشاركة الثالثة للفيلم في المحافل السينمائية الدولية، بعدما سبق وتواجد في مهرجان مدريد السينمائي العام الماضي، ومهرجان كييف السينمائي عام 2020." فكرة وإخراج وبطولة، وتدور أحداثه حول أب من فئة"عدو الشمس"، تعرض للتنمر طيلة حياته، لذا يُقرر حماية ابنته الوحيدة من القسوة المحيطة بهما في العالم نتيجة التمييز والتنمر، حيث يدفعها لمُشاهدة العالم من وجهه نظره، وكأنها "أميرة" و"استثنائية" و"من أهل القمر"، لافتًا إلى أنّ "تلك الفئة نادرًا ما تم التعرض لقضيتهم في السينما والتلفزيون".

معاناة عدو الشمس في السينما.. من "ألبينو" لـ "ضي"

يذكر أنّ صالات السينما المصرية، تستقبل فيلمًا جديدًا اعتبارًا من اليوم الأربعاء، يرصد معاناة فئةأيضًا، من خلال قصة شاب يُدعى "ضي"، الذي يريد أن يحقق حلمه عبر محافظات مصر، مصطحباً أسرته المفككة، ومدرّسة الموسيقى، وصوته الساحر في رحلة، بدون أموال أو سيارة أو وسيلة اتصال، والأهم من دون يقين من قدرته على الوصول إلى ما يريد تحقيقه، وتتوالى الأحداث.

"ضي"، وهو من تأليف هيثم دبور، وإخراج كريم الشناوي، وإنتاج مصري سعودي مشترك، ومن بطولة بدر محمد، أسيل عمران، إسلام مبارك، حنين سعيد، وظهور خاص لعدد من الفنانين بالعمل، منهم الفنان أحمد حلمي، محمد شاهين، محمد ممدوح، أمينة خليل، ومحمد منير.

