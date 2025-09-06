تركي آل الشيخ يعلن فوز وكالةBig Time Creative Shop بأول جائزة إيمي في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا

أعلن معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، عن فوز وكالة Big Time Creative Shop، الشريك الإبداعي لموسم الرياض، بجائزةEmmy®️ ، كأول وكالة في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا تحقق هذا الإنجاز.

وجاء الفوز في فئة الإعلان الترويجي المتميز(Outstanding Promotional Announcement) ، خلال الدورة السادسة والأربعين لجوائز إيمي الرياضية التي تمنحها الأكاديمية الوطنية لفنون وعلوم التلفزيون .(National Academy of Television Arts & Sciences)

ونشر معاليه فيديو عبر حسابه الرسمي في منصة X يوثق لحظة تسلمه للجائزة، حيث أكد أن هذا الإنجاز ثمرة لعمل فريق سعودي بالكامل تقوده طاقات شابة استطاعت الوصول إلى أعلى المراتب العالمية. وأوضح أن القيمة الحقيقية لهذه الجوائز تكمن في أثرها الإيجابي على الناس ورضا الجمهور عن الأفكار والمشروعات التي يتم تقديمها، معتبرًا أن سعادة الجمهور وتقديره هي الهدف الأول. (http://www.instagram.com/p/DOQKPFFCL3t/)

ويبرز هذا التتويج قيمة المشروع الذي فازت به الوكالة، وهو العمل الترويجي (Usyk Vs Fury Reignited) ، والذي نال إشادة لجنة التحكيم بفضل تميّزه الإبداعي والتأثيري، ليعكس القدرة السعودية على المنافسة في أهم الجوائز الإعلامية الدولية.

ويُعد هذا الفوز محطة مفصلية تؤكد المكانة المتنامية لقطاع الترفيه في المملكة، وترسّخ دور موسم الرياض في دعم الكفاءات الوطنية وإبرازها على الساحة العالمية بإنجازات نوعية غير مسبوقة.