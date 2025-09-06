القائمة الكاملة لجوائز مهرجان فينيسيا السينمائي 2025

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 6 سبتمبر 2025 11:06 مساءً - في أجواءٍ حماسية حيث اعتلى صوت التصفيق الحار والهتافات، انتهت منذ قليل مراسم توزيع جوائز النسخة الـ 82 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بحضور نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما من مؤلفين ومخرجين ومنتجين، حيث كانت جائزة الأسد الذهبي المرموقة من نصيب فيلم Father Mother Sister Brother ليُختتم موسم سينمائي كان زاخراً بألعمال الفنية المميزة، وأسماء لها تأثير في صناعة السينما.

وفي التقرير التالي، نستعرض أبرز جوائز مهرجان فينيسيا السينمائي في مختلف الفئات.

المسابقة الرئيسية

جائزة الأسد الذهبي لأفضل فيلم: Father Mother Sister Brother، المخرج Jim Jarmusch

جائزة الأسد الفضي للجنة التحكيم الكبرى: صوت هند رجب، للمخرجة كوثر بن هنية

جائزة لجنة التحكيم الخاصة: Below the Clouds، جانفرانكو روسي Gianfrancr Rosi

جائزة الأسد الفضي: The Smashing Machine، بيني سافدي Benny Safdie

كأس فولبي لأفضل ممثلة: شين تشيلي Xin Zhilei عن فيلم The Sun Rises On Us All

كأس فولبي لأفضل ممثل: توني سرفيلو Toni Servillo عن فيلم La Grazia

أفضل سيناريو: At Work، فاليري دزنزيلي Valerie Donzelli

جائزة مارسيلو ماستروياني للممثل الناشئ/الممثلة الناشئة: Silent Friend، لونا ويدلر Luna Wedler

جائزة لويجي دي لورينتيس لأفضل فيلم أول: Short Summer، ناستيا كوركيا Nastia Korkia

جائزة الجمهور "أرماني بيوتي": "Calle Malaga"، مريم توزاني Maryam Touzani

أوريزونتي (آفاق)

أفضل فيلم: On the Road، ديفيد بابلوس David Pablos

أفضل مخرج: Songs of Forgotten Trees، أنوبارنا روي Anuparna Roy

جائزة لجنة التحكيم الخاصة: Lost Land للمخرج اكيو فوجيموتو Akio Fujimoto

أفضل ممثلة: بينيديتا بوركارولي Benedetta Porcaroli عن فيلم “Il Rapimento di Arabella” The Kidnapping of Arabella”

أفضل ممثل: جياكومو كوفي Giacomo Covi، عن فيلم A Year of School

أفضل سيناريو: The Ivy، آنا كريستينا باراغان

أفضل فيلم قصير: Without Kelly، لوفيسا سيرين

جائزة كلاسيكيات فينيسيا

أفضل فيلم وثائقي: Mata Hari، جو بيشينكوفسكي وجيمس أ. سميث

أفضل فيلم مُرمم:Bashu, The Little Stranger، بهرام بيزاي

جائزة فينيسيا إميرسيف

الجائزة الكبرى: The Clouds are Two Thousand Meters Up، سينغ تشين

جائزة لجنة التحكيم الخاصة: Less Than 5gr of Saffron، نيجار موتيفاليميدانشاه

جائزة الإنجاز: A Long Goodbye، كيت فوت وفيكتور مايس

