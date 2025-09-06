جوائز فينيسيا 2025: كأس فولبي لأفضل ممثلة شين تشيلي وأفضل ممثل توني سيرفيلو

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 6 سبتمبر 2025 11:06 مساءً - مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي يُعلن بالتتابع قائمة الفائزين بجوائز نسخته الثانية والثمانين لعام 2025، وذلك بعد 11 يوم منذ افتتاحه 27 أغسطس حتى ختامه اليوم 6 سبتمبر، كانوا مُكثفين بالفعاليات الفنية والجلسات الحوارية لمناقشة عشرات الأفلام المشاركة بالمهرجان سواء ضمن المسابقة الرسمية أو خارجها.

كأس فولبي لأفضل ممثل وممثلة

وأعلنت لجنة تحكيم مهرجان فينيسيا السينمائي منذ دقائق عن كأس فولبي Coppa Volpi لأفضل ممثلة، للصينية شين تشيلي XinZhilei عن دورها في فيلم "The Sun Rises On Us All". والذي يتناول مشاعر التضحية والذنب بين حبيبين منفصلين.

فيما نال الممثل الإيطالي توني سيرفيلو Toni Servillo كأس فولبي كأفضل ممثل عن أدائه في فيلم ( La Grazia ) والذي تدور إحداثه حول قصة رئيس مسنّ يقترب من نهاية ولايته، واضطراره لاتخاذ قرارات أخلاقية صعبة بشأن العفو والرأفة.



أبرز نجوم السجادة الحمراء في ختام مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي

تماماً مثل يوم افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي، وأكثر، حرص العديد من النجوم المشاركين بأعمالهم في المهرجان على التواجد في يوم الختام، حيث يتم إعلان النتائج النهائية للأفلام الفائزة والنجوم الفائزين.

ومن أبرز الشخصيات التي تواجدت وأولها المخرج الإيطالي لـ مهرجان البندقية السينمائي الدولي ألبرتو باربيرا وزوجته جوليا، إيمانويلا فانيلي مقدمة حفل الختام والتي قدمت أيضاً حفل الإفتتاح، المخرج وكاتب السيناريو الإيطالي سيلفيو سولديني، المخرجة البريطانية شارلوت ويلز، المخرجة وكاتبة السيناريو الفرنسية التونسية أريج السحيري، الممثلة الإيطالية تاتيانا لوتر، المنتجة الإيطالية مونيكا باكاردي، المغنية لالا، الممثل الفرنسي لويس غاريل، الممثل والمخرج الفرنسي جيل ليلوش، المخرج الفرنسي سيدريك خيمينيز، الممثلة الفرنسية أديل إكزاركوبولوس، عارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا أمبروسيو، المنتج الفرنسي هوغو سيليناك، والموسيقي الفرنسي توماس بانجالتر، والممثل الكوميدي الفرنسي ستيفان باك، وكاتب السيناريو الفرنسي أوليفييه ديمانجيل، الممثل الفرنسي ستيفن باك، الممثلة الصينية تشاو تاو، الممثلة السويسرية لونا ويدلر، المخرج السينمائي الأمريكي ألكسندر باين، الممثلة الإيطالية بينيديتا بوركارولي، المخرجة وكاتبة السيناريو الإيطالية كارولينا كافالي، الممثل معتز ملحيس، المخرجة التونسية كوثر بن هنية، المنتج التونسي نديم شيخ روحة، المنتجة والممثلة الكندية أوديسا راي، والمزيد من النجوم.

