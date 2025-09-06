فاليري دونزيلي تفوز بجائزة أفضل سيناريو بـ جوائز مهرجان فينيسيا 2025 

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 6 سبتمبر 2025 11:06 مساءً - يعلن مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي على التوالي قائمة الفائزين بجوائز نسخته الثانية والثمانين لعام 2025، وذلك بعد 11 يومًا من الفعاليات المكثفة التي انطلقت في 27 أغسطس واختتمت اليوم 6 سبتمبر.

فاليري دونزيلي تحصل على جائزة أفضل سيناريو

وخلال حفل توزيع جوائز الدورة الـ82 من مهرجان فينيسيا السينمائي 2025، تم الإعلان عن فوز المخرجة والسيناريست الفرنسية فاليري دونزيلي Valerie Donzelli عن فوزها بجائزة أفضل سيناريو عن فيلم At Work - À pied d’œuvre.

قصة فيلم At Work - À pied d’œuvre

ودارت أحداث فيلم At Work - À pied d’œuvre حول مصور فوتوغرافي في قمة نجاحه يُقرر التخلى عن نجاحه من أجل متابعة والعمل في مجال الكتابة، ويواجه عدد من الصعوبات المالية والصراعات الشخصية أثناء مطاردته لتحقيق شغفه وحلمه الحقيقي.

مهرجان فينيسيا السينمائي يُسدل الستار على دورته الـ82

يُذكر أن على مدار فترة انعقاد هذه الدورة سار على السجادة الحمراء لـ مهرجان فينيسيا السينمائي أبرز النجوم والمشاهير من صناع السينما والممثلين والمخرجين والمؤلفين ليشاركوا بأعمالهم في أعرق وأقدم مهرجان سينمائي منذ انطلاق اليوم الأول في 27 أغسطس، ليشهد اليوم احتفالية لتكريم الإبداع والمبدعين الذين قدموا في أقسام المهرجان المختلفة أعمال متنوعة بين الدراما والكوميديا والأكشن، تبقى محفورة في تاريخ المهرجان لنسخة هذا العام.

ومع الليلة الأخيرة التي ينتظرها النجوم من قبل انطلاق فعاليات المهرجان، حرص عدد كبير من النجوم على التواجد على الريد كاربت مودعين إياها على أمل لقاء جديد في نسخة جديدة ببريق لا يقل ضياءاً عن نسخة هذا العام.



