بورجو بيريجيك وإبراهيم تشيليكول في دراما زواج تهزّه الصدمة…هذه تفاصيلها

تستعدّ الممثّلة التّركيّة بورجو بيريجيك والممثّل إبراهيم تشيليكول، لخوض بطولة مسلسل جديد بعنوان “المرآة” لصالح منصّة ديزني بلس.

سيجسّد إبراهيم تشيليكول شخصية “المحامي صارب”، بينما تؤدي بورجو بيريجيك دور زوجته “سيرا”. وللزوجين وَلَدان، لكنّ حدثًا صادمًا يقع في حياة سيرا ليشكّل بداية مرحلة جديدة تمامًا في زواجهما.

الموسم الأول من المسلسل يتكوّن من ست حلقات، وسيُصوَّر في إسطنبول مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وهو من إنتاج O3 Medya، أما السيناريو فهو من توقيع سيركان يوروك، والإخراج لهوليا غيزر.

بالتّزامن يواصل إبراهيم تشيليكول، توسيع حضوره الدّرامي، إذ سبق أن تعاقد على بطولة النّسخة التّركيّة من المسلسل الطّبّيّ العالمي DOC، المقرر عرضه عبر قناة NOW في الموسم المقبل، إذ تشارك في بطولة العمل الممثّلة عفراء ساراتش أوغلو.

أما بورجو بيريجيك الّتي اشتهرت بنجاحاتها في مسلسلات مثل “فتاة النّافذة” و”أغنية الحياة”، فتلقّت مؤخّرًا عرضًا للمشاركة في فيلم مقتبس عن رواية “مادونا صاحبة معطف الفرو”. كما دخلت ضمن قائمة أبرز الممثّلات التّركيات الأكثر تسويقًا للأعمال الدّراميّة إلى الخارج، في وقت تعيش فيه فرحة الأمومة بعد أن رزقت طفلتها الأولى “لونا”.