المدير التنفيذي لشرق النيل يقف علي مصادر المياه بمنطقة الكرياب

قام الأستاذ مرتضي يعقوب بانقا المدير التنفيذي لمحلية شرق النيل، بزيارة تفقدية لوحده سوبا شرق منطقة الكرياب وذلك برفقة المهندس مكاوي اتيم مدير هئية المياه بالمحلية والمهندس أبوبكر إدارة التخطيط العمراني وقف من خلالها على محطة مياه الكرياب ذات الإنتاجية العالية التي تغذي مناطق الكرياب وحى المصطفى وجزء من أحياء المرابيع إستمع المدير التنفيذي لموقف انسياب المياه. واكد المدير التنفيذي إهتمام حكومته بالمشروعات الخدمية في مقدمتها الصحية والتعليمية وتوفير المياه وهي من الضروريات التي يحتاجها إنسان المحلية ، مشيراً إلى أن هذه الزيارات تأتي في إطار جولات تفقدية وضعتها حكومته المحلية لمراقبة العمل الخدمي التنموي بجميع وحدات المحلية المختلفة. خرطوم نيوز

