ميلانيا ترامب في بيت الدمى مع الملكة كاميلا... وجولة بصحبة أميرة ويلز في وندسور

ودع الملك تشارلز والملكة كاميلا، الرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب، في قصر وندسور، باليوم الثاني والأخير لهما، خلال زيارتهما الرسمية الثانية لبريطانيا، وحرص ترامب على توجيه كلمة للملك أمام الصحفيين ووصفه بأنه "رجل عظيم وملك عظيم"، وانطلقت مراسم الوداع، رفقة الحرس الملكي في الساحة الخضراء بالقصر، وعقب ذلك تم تنظيم جولات فردية للسيدة الأولى برفقة الملكة لزيارة بيت الدمى الشهير الخاص بالملكة ماري، ثم التقت بأميرة ويلز في الساحة الخضراء بقلعة وندسور، تحديداً بحدائق فروغمور، في نزهة مشتركة.

ميلانيا ترامب والملكة كاميلا في بيت الدمى



اصطحبت الملكة كاميلا، 77 عاماً، السيدة الأولى ميلانيا ترامب، 55 عاماً، في جولة إلى بيت الدمى الشهير الخاص بالملكة ماري، والذي يعتبر أكبر وأشهر بيت للدمى في العالم، والمكتبة الملكية في قلعة وندسور، وهما مكانان لطالما فضلت زيارتهما الملكة دائماً.

وحرصت كاميلا على إبراز العديد من القطع ذات الصلة العائلية الشخصية أثناء إرشادها السيدة الأولى عبر المعرض، وجاء من بينها؛ كتب مصغّرة، لا يتجاوز طول كل منها بوصتين، أحدها كان مساهمة من ابن كاميلا، كاتب الطعام توم باركر بولز، الذي ضمّ كتابه "وصفة تليق بالملكة" إلى المجموعة.

كما تم عرض نسخة الملكة إليزابيث الراحلة من رواية "أليس في بلاد العجائب" الكلاسيكية، بالإضافة إلى مجموعة الملك تشارلز من أعمال بياتريكس بوتر.

كما تضمنت أبرز المعروضات قصيدة ورسماً للملكة إليزابيث الأولى. وكان في القلعة أيضاً مجموعة من تلاميذ المدارس الذين يقومون بكتابة وتوضيح كتبهم الصغيرة الخاصة بهم ضمن مشروع فني.

ضحك ولعب السيدة الأولى وأميرة ويلز مع الأطفال

Today’s outing with the adorable Squirrels at Frogmore Gardens was pure cuteness overload! 🐞🌿



— British Royaltea (@BritishRoyaltea) September 18, 2025



بعد أن أنهت السيدة الأولى جولتها مع الملكة كاميلا، التقت بأميرة ويلز في الساحة الخضراء بقلعة وندسور، تحديداً بحدائق فروغمور، في نزهة مشتركة تقتصر على السيدتين فقط.

وبعد أن قامتا بنزهة قصيرة واستمتعا بالمساحات الخضراء الشاسعة وتبادلتا أطراف الحديث، التقتا بقائد الكشافة، دواين فيلدز، وأعضاء برنامج الكشافة الذين كانوا يتعلمون عن الطبيعة للحصول على شارة "الانطلاق في الحياة البرية".

انضمت السيدة الأولى وأميرة ويلز إلى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و6 سنوات، الذين أبدعوا أعمالاً فنية على إحدى الطاولات، وجلستا للتحدث مع الأطفال والرسم معهم، وعندما سُئلت ميلانيا ترامب من أحد الأطفال عن حشرتها المفضلة، أجابت: "خنفساء".

ثم حضرتا غداءً خاصاً للأطفال، وقامت أميرة ويلز بلفتة لطيفة، حيث أحضرت من منزلها شطائر بالعسل أعدتها بنفسها، كما أهدت السيدة الأولى كل طفل برطماناً من عسل البيت الأبيض.

استقبال رسمي لرئيس الولايات المتحدة والسيدة الأولى ومأدبة عشاء ضخمة



وسبق أن استقبل الأمير ويليام Prince William وكيت ميدلتون Kate Middelton الرئيس الأمريكي دونالد ترامب Donald Trump وزوجته ميلانيا ترامب Melania Trump، أمس، فور وصولهما على متن الطائرة الرئاسية لقصر وندسور، ليبدآ زيارتهما التاريخية للمملكة المتحدة التي تُعد الثانية له كرئيس أمريكي، حيث جاءت الأولى عام 2019 في عهد الملكة إليزابيث.

وبعدها رحب بهما الملك تشارلز والملكة كاميلا في ساحة القصر، ورافقهما الملك والملكة لبدء مراسم حفل الاستقبال الرسمي.

حظي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، 79 عاماً، والسيدة الأولى ميلانيا ترامب، 55 عاماً، بترحيبٍ عارم من جانب الملك تشارلز والملكة كاميلا، كما تم إطلاق التحية الملكية من الحديقة الشرقية لقلعة وندسور وبرج لندن.

ثم اصطحبت العائلة المالكة البريطانية الرئيس الأمريكي والسيدة الأولى في موكب عربة عبر قصر وندسور باتجاه القلعة.

وشاهد أفراد العائلة المالكة وضيوفهم صفوفاً من الحراس يرتدون جلود الدببة في الساحة، وتم عزف النشيد الوطني البريطاني والأمريكي، وعندما انتهى الموكب رسمياً، دخل ترامب والملك تشارلز إلى قلعة وندسور، لتناول الغداء.

وفي المساء أقيمت مأدبة عشاء ضخمة بحضور ما يقارب 160 ضيفاً من أفراد ملكيين ودبلوماسيين، وألقى الملك تشارلز خطاباً ترحيبياً، بينما ألقى الرئيس الأمريكي خطاباً أيضاً ووجه خلاله كلمة لكيت ميدلتون التي كانت جالسة على يمينه: "أنا وميلانيا سعيدان بزيارة الأمير ويليام ورؤية صاحبة السمو الملكي الأميرة كاثرين، إنها مشرقة وجميلة للغاية، وصحية للغاية".

