ماغي بوغصن.. أبرز المسلسلات التي صنعت نجوميتها الدرامية

من دراسة الموسيقى إلى عالم التمثيل والنجومية

مسلسلات تلفزيونية ثبّتت من خلالها ماغي بوغصن قدَميها في عالم الدراما

الخوالي

أبو الطيب المتنبي

ليالي

24 قيراط

بروفا

للموت – 3 أجزاء

بالدم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 سبتمبر 2025 06:59 مساءً - تعد الفنانة اللبنانيةواحدة من أبرز الفنانات في الوطن العربي والشام بشكل خاص، حيث شاركت ببطولة عدد كبير من المسلسلات التلفزيونية على مدار سنوات مسيرتها الفنية حققت من خلالها نجاحاً كبيراً وجعلتها واحدة من نجمات الدراما التلفزيونية.واحتفالاً بيوم ميلاد الفنانة ماغي بوغصن والذي يوافق اليوم 18 سبتمبر، نستعرض لكم أبرز المسلسلات التي شاركت في بطولتها وحققت من خلالها نجاحاً لدى الجمهور الشامي والعربي.بدأت الفنانة اللبنانية ماغي بوغصن رحلتها مع الفن منذ الطفولة وبشكل خاص من خلال الموسيقى، حيث تلقت عدداً من الدروس بالمعهد العالي للموسيقى، كما شاركت بأحد برامج اكتشاف مواهب الأطفال بالتلفزيون اللبناني وحصلت على الميدالية الذهبية، وعقب ذلك قررت أن تدرس التمثيل والإخراج في الجامعة اللبنانية.وجاءت البداية الفنية للنجمة ماغي بوغصن في مجال التمثيل منتصف التسعينيات وذلك من خلال مُشاركتها بعدد من المسلسلات التلفزيونية مع كبار نجوم لبنان، ومن أبرز المسلسلات التي شاركت في بطولتها خلال تلك الفترة "نوال، شباب وبنات، رمح النار" والتي أعلنت من خلالها عن ميلاد نجمة جديدة بالدراما التلفزيونية.وطوال مسيرة فنية قاربت على الثلاثين عاماً نجحت الفنانة ماغي بوغصن في أن تُصبح واحدة من نجمات الوطن العربي والشام، حيث شاركت ببطولة ما يتجاوز الخمسين مسلسلاً تلفزيونياً، جعلت لها مكانة خاصة في الدراما التلفزيونية، ونستعرض لكم أبرز المسلسلات التي شاركت في بطولتها أمام كبار النجوم:في عام 2000 شاركت الفنانة ماغي بوغصن في بطولة المسلسل السوري "الخوالي" أمام كل من بسام كوسا، أمل عرفة، سليم كلاس وجاء المسلسل من إخراج بسام الملا.يُمكنكم قراءة:شاركت الفنانة ماغي بوغصن ببطولة المسلسل التاريخي "أبو الطيب المتنبي" والذي تم عرضه عام 2002، وشارك في بطولته سلوم حداد، عابد فهد، تيم حسن، نادين خوري، رفيق على أحمد ومن إخراج فيصل الزعبي.كما شاركت الفنانة اللبنانية ماغي بوغصن ببطولة المسلسل المصري "ليالي" أمام الفنانة زينة وتم عرضه عام 2009، وشارك ببطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين المصريين، ومن أبرزهم صلاح عبد الله، عزت أبو عوف، سوسن بدر، يوسف الشريف وجاء المسلسل من إخراج أحمد شفيق.وفي عام 2015 شاركت الفنانة ماغي بوغصن ببطولة المسلسل اللبناني "24 قيراط" أمام كل من عابد فهد، سيرين عبد النور، وجاء المسلسل من تأليف ريم حنا ومن إخراج الليث حجو.كما يعد مسلسل "بروفا" واحداً من أبرز المسلسلات التي جسدت بطولتها الفنانة ماغي بوغصن وتم عرضه عام 2019 وشارك ببطولته أحمد فهمي، وسام صباغ وعدد كبير من الفنانين، وجاء المسلسل من إخراج رشا شربتجي.وعلى مدار ثلاثة أجزاء شاركت النجمة اللبنانية ماغي بو غصن ببطولة مسلسل "للموت"والذي حقق نجاحاً لدى الجمهور، وقد شارك ببطولة المسلسل كل من دانييلا رحمة، باسم مغنية وجاء المسلسل من إخراج فيليب أسمر.كما شاركت الفنانة ماغي بوغصن بموسم دراما رمضان 2025 من خلال المسلسل اللبناني "بالدم" والذي جسدت بطولته أمام كل من باسم مغنية، بديع أبو شقرا، وسام فارس، وجاء المسلسل من إخراج فيليب أسمر.