استقرار أسعار الذهب عند 3338.22 دولارًا للأوقية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في ظل ترقب المستثمرين لبيانات الرواتب الأمريكية.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية 3338.22 دولارًا للأوقية (الأونصة)، واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 3347.80 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفور

ية عند 36.07 دولارًا للأوقية، وصعد البلاتين 0.7% إلى 1359.78 دولارًا، وارتفع البلاديوم 1% تقريبًا إلى 1108 دولارات.

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