الدولار يستقر قرب أدنى مستوياته في 3 سنوات ونصف

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - عملات ورقية من فئة الدولار الأمريكي في صورة توضيحية التقطت في العاشر من مارس آذار 2023. تصوير: دادو روفيتش - رويترز.

استقر الدولار اليوم قرب أدنى مستوياته منذ فبراير 2022.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات رئيسة، قليلًا إلى (96.744) نقطة، لكنه لم يبتعد كثيرًا عن أدنى مستوى سجله خلال الليل عند (96.373) نقطة.

واستقر الدولار عند (0.7917) فرنك سويسري بعد انخفاضه إلى (0.7873) فرنك في الجلسة السابقة.

وحقق الدولار مكاسب طفيفة مقابل العملة اليابانية وزاد (0.2%)، ليصل إلى (143.68) ينًا، بعد انخفاضه (0.4%) في الجلسة السابقة.

وانخفض اليورو قليلًا إلى (1.1791) دولار، لكنه ظل قريبًا من ذروته خلال الليل عند (1.1829) دولار.

واستقر الجنيه الإسترليني عند (1.3739) دولار، وهو مستوى أقل بقليل من أعلى مستوى سجله أمس عند (1.3787) دولار، وهو المستوى الذي لامسه آخر مرة في أكتوبر 2021.

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