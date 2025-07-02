أسعار النفط تقفز 2%

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفعت أسعار النفط في العقود الآجلة بأكثر من اثنين بالمئة اليوم، بعد تعليق إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتوصل الولايات المتحدة وفيتنام إلى اتفاق تجاري، لكن زيادة مفاجئة في إمدادات الخام الأمريكية حدت من زيادة الأسعار بعض الشيء.

وصعد خام برنت (1.47) دولار يما يعادل (2.2) بالمئة إلى (68.58) دولارًا للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (1.46) دولار أو (2.2) بالمئة إلى (66.91) دولارًا للبرميل.

وكانت تحركات برنت داخل نطاق يتراوح بين أعلى مستوى له عند (69.05) دولارًا وأدنى مستوى له عند (66.34) دولارًا منذ 25 يونيو، مع انحسار المخاوف بشأن اضطراب الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط المنتجة للخام في أعقاب وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.

وبدأت إيران اليوم، تطبيق قانون ينص على أن أي تفتيش مستقبلي للمواقع النووية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتطلب موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي في طهران.

وارتفعت الأسعار أيضًا بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ووسائل إعلام رسمية فيتنامية، إن الولايات المتحدة وفيتنام توصلتا إلى اتفاق تجاري يفرض رسومًا جمركية (20) بالمئة على كثير من صادرات الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا بعد مفاوضات في اللحظات الأخيرة.

وفي وقت سابق من الجلسة، قلصت الأسعار مكاسبها بعد أن أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات النفط الخام (3.8) ملايين برميل إلى (419) مليون برميل الأسبوع الماضي.

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