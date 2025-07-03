استقرار أسعار الذهب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء وسط ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، التي من المتوقع أن تقدم مؤشرات أوضح بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة (0.1%) إلى (3341.92) دولارًا للأوقية، كما زادت العقود الأمريكية الآجلة بنفس النسبة لتصل إلى (3352.50) دولارًا.

ووفقًا للمحلل جيم ويكوف من شركة “كيتكو ميتالز”، فإن السوق تمر بحالة ترقب بسبب عطلة هذا الأسبوع في أمريكا وصدور تقرير إعانات البطالة غدًا، مما أدى إلى إعادة توازن في مراكز المستثمرين، وأظهرت بيانات حديثة تباطؤًا في التوظيف، ما دفع المتعاملين إلى رفع توقعاتهم لخفض الفائدة هذا العام إلى (67) نقطة أساس.

وفي سوق المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة (1.1%) إلى (36.46) دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين (4.3%) إلى (1408.33) دولارات، بينما قفز البلاديوم (5%) مسجلًا (1153.85) دولارًا.

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