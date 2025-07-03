شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الخميس 3 يوليو 2025 بالبنك المركزى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر اليورو اليوم الخميس 3 يوليو 2025 أمام الجنيه في البنك المركزي المصرى 57.98 جنيه للشراء، و58.14 جنيه للبيع، وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية.

وبلغ سعر اليورو في البنك الأهلى المصري 57.97 جنيه للشراء، و58.34 جنيه للبيع، وسعر اليورو في بنك مصر 58.02 جنيه للشراء، و58.34 جنيه للبيع.

وجاء سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

57.98 جنيه للشراء.

58.14 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلى المصري

57.97 جنيه للشراء.

58.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

58.02 جنيه للشراء.

58.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

57.95 جنيه للشراء.

58.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

58.04 جنيه للشراء.

58.36 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

58.25 جنيه للشراء.

58.49 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

57.97 جنيه للشراء.

58.31 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

58.23 جنيه للشراء.

58.46 جنيه للبيع.