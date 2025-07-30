الاقتصاد

هبوط أم استقرار.. آخر تطورات سعر الذهب اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025 فى مصر

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هبوط أم استقرار.. آخر تطورات سعر الذهب اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025 فى مصر

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الأربعاء، 30 يوليو 2025 12:00 ص

لا تزال أسعار الذهب في مصر مرتبطة بتحركات الأسواق العالمية، حيث تؤثر أسعار النفط، والسياسات النقدية، وتقلبات العملات الرئيسية في توجهات المستثمرين، و تتابع الأسواق المحلية أسعار الذهب وسط تأثيرات التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي تلعب دورًا في تحديد توجهات الطلب على المعدن النفيس، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الاربعاء في مصر

أسعار الذهب في مصر اليوم:
 

سعر الذهب عيار 24: 5223 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21: 4570 جنيهًا

سعر الذهب عيار 18: 3917 جنيهًا

سعر الذهب عيار 14: 30.50 جنيها

سعر الجنيه الذهب اليوم: 36,560 جنيهًا

 

وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالميا.

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