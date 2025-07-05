شكرا لقرائتكم خبر عن 1.4 مليار جنيه صافى مشتريات المستثمرين العرب بالبورصة المصرية خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

سجلت تعاملات المصريين نسبة 82.9% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، واستحوذ الأجانب على نسبة 9.4%، والعرب على 7.7%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 2.101 مليار جنيه، فيما سجل العرب صافي شراء بقيمة 1.396 مليار جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 88.2% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 5.8%، وسجل العرب 6%، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 2.686 مليار جنيه، كما سجل العرب صافي بيع بنحو 2.505 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وكان المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" للبورصة المصرية قد تراجع بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 32820.49 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 10006.34 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 13498.10 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 40781.47 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 4.67% ليغلق عند مستوى 13076.38 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 500 مليون جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.338 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 0.01%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.342 تريليون جنيه إلى 1.340 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 0.1%، فيما ارتفع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 435.4 مليار جنيه إلى 439.1 مليار جنيه بنسبة نمو 0.9%.