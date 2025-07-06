شكرا لقرائتكم خبر عن سلامة الغذاء تعلن تصدير 3810 رسالة إلى الأسواق العالمية خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريرها الأسبوعي رقم 32 لعام 2025 عن الفترة من 28 يونيو حتى 3 يوليو، مسلطة الضوء على الجهود الرقابية والإجرائية لدعم جودة وسلامة المنتجات الغذائية، مع تركيز لافت على تعزيز الصادرات المصرية. وأوضح التقرير أن الهيئة أصدرت خلال الأسبوع 700 شهادة صحية لتصدير الأغذية، في خطوة تهدف إلى ضمان مطابقة المنتجات المصدّرة لاشتراطات السلامة المعتمدة دوليًا، بما يعزز من مكانة الغذاء المصري في الأسواق الخارجية.

وسجلت الهيئة إصدار 867 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 587 شركة، تصدرت خلالها الفاصولياء والعنب قائمة المنتجات الأعلى تصديرًا. كما بلغ عدد الرسائل التصديرية الغذائية 3810 رسالة بإجمالي وزن وصل إلى نحو 185 ألف طن، شملت أكثر من 640 صنفًا من الخضروات والفواكه الطازجة والمصنعات الغذائية. ومن بين أبرز السلع التي خرجت من مصر خلال الأسبوع: 13 ألف طن عنب طازج، 11 ألف طن فراولة، 10 آلاف طن فاصولياء، و8 آلاف طن بصل، وهي منتجات وجدت طريقها إلى أسواق متنوعة ضمت 194 دولة حول العالم، على رأسها تركيا، والسعودية، وإندونيسيا، والولايات المتحدة.

وتصدرت بعض الموانئ المصرية حركة التصدير بوضوح، حيث جاء ميناء سفاجا في المقدمة بعدد 750 رسالة تصدير، تلاه ميناء الإسكندرية بـ520 رسالة، ثم ميناء دمياط بـ480 رسالة، مما يعكس تنوعًا في البنية التحتية الداعمة للنشاط التصديري.

وعلى الرغم من التركيز على الصادرات، أشار التقرير أيضًا إلى أن مصر استقبلت 1710 رسالة غذائية واردة بوزن بلغ 320 ألف طن من 805 شركات، أبرزها من روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة، وتضمنت سلعًا استراتيجية مثل القمح، وفول الصويا، والزيوت، عبر منافذ الإسكندرية، مطار القاهرة، وبورسعيد.

وفيما يتعلق بأنشطة الرقابة، قامت الهيئة بتسجيل 34 منتجًا من الأغذية الخاصة، وفحص واعتماد 265 منتجًا جديدًا، وأصدرت 65 شهادة بيع حر، كما سجلت 22 منشأة غذائية جديدة، ونفذت 57 مأمورية رقابية على المصانع بالتنسيق مع مصلحة الرقابة الصناعية. كما تم تسجيل أربع منشآت تعمل في مجال المواد الملامسة للغذاء، وارتفع عدد المخازن المسجلة ليبلغ 1387 مخزنًا.

ونفذت الهيئة حملات تفتيشية موسعة على الأسواق والمنشآت الغذائية في عدد من المحافظات، شملت المرور على أكثر من 100 منشأة في محافظة الغربية، وأسفرت عن ضبط كميات من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، من بينها 10 أطنان مخللات و112 كجم من اللحوم والأسماك المنتهية الصلاحية في محافظة أسوان. كما تلقت الهيئة 54 شكوى غذائية، تم البت في 33 منها، فيما لا يزال العمل جاريًا على فحص بقية البلاغات.

وأكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن هذا النشاط يأتي في إطار خطتها الاستراتيجية لتأمين غذاء آمن في السوق المحلي، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية، بما يواكب الطموحات التصديرية للدولة ويعكس ثقة الأسواق العالمية في جودة وسلامة الغذاء المصرى.



