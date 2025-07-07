شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرام اليوم الإثنين يتراجع في الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر السبيكة الذهب وزن 5 جرام في السوق المصري تراجعاً ملحوظاً خلال تعاملات اليوم الاثنين 7 يوليو 2025، لينخفض إلى 26360 جنيها مقارنة بمستوياته أمس، في ظل انخفاض سعر الأونصة عالميًا إلى ما دون 3311 دولارًا مع بداية جلسة بورصة الذهب.

ويأتي هذا التراجع وسط حالة من الهدوء في السوق المحلي، وترقب لتحركات الأسعار خلال الساعات المقبلة، خاصة مع تنامي المخاوف العالمية من أزمة الدين الأمريكي والرسوم الجمركية الجديدة، مما دفع المستثمرين نحو إعادة تقييم مراكزهم في الذهب كملاذ آمن.

ورغم أن الذهب عيار 21 سجل ارتفاعًا طفيفًا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.43% (بما يعادل 20 جنيهًا)، إلا أن الضغوط العالمية وتذبذب سعر الدولار محليًا ساهما في تراجع السعر مجددًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

- عيار 24: 5268 جنيهًا

- عيار 21: 4610 جنيهات

- عيار 18: 3951 جنيهًا

- الجنيه الذهب: 36880 جنيهًا



وتترقب السوق المحلية قرارات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، والتي قد تحدد اتجاهات جديدة لحركة الذهب سواء بالصعود أو الهبوط.