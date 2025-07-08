شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق التداول بالبورصة نتيجة عطل فنى بسبب حريق سنترال رمسيس والان مع تفاصيل الخبر

قررت إدارة البورصة المصرية تعليق التداول بالبورصة اليوم بسسب تعطل أنظمة التداول نتيجة حريق سنترال رمسيس وتعطل الانترنت جزئيا في بعض المناطق.

وقالت البورصة في بيان اليوم إنه في ضوء المستجدات الأخيرة، وعلى الرغم من المحاولات المستمرة والجهود الكبيرة من كافة الاطراف لتهيئة بيئة مناسبة للتداول، وأن تتمكن شركات السمسرة أن تتواصل بالكفاءة المطلوبة مع كافة أطراف منظومة التداول وحرصا من البورصة المصرية على مصالح كافة الأطراف وعلى تكافؤ الفرص بين المتعاملين، فقد تقرر تعليق التداول بالبورصة اليوم، الثلاثاء الموافق 8 يوليو2025.