شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط أم استقرار.. سعر الذهب اليوم الخميس 10 يوليو 2025 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

لا تزال أسعار الذهب في مصر مرتبطة بتحركات الأسواق العالمية، حيث تؤثر أسعار النفط، والسياسات النقدية، وتقلبات العملات الرئيسية في توجهات المستثمرين، و تتابع الأسواق المحلية أسعار الذهب وسط تأثيرات التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي تلعب دورًا في تحديد توجهات الطلب على المعدن النفيس، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الخميس في مصر

أسعار الذهب في مصر اليوم:



عيار 24 يسجل 5280 جنيهاً

عيار 21 يسجل 4620 جنيهات.

-عيار 18 يسجل 3960 جنيها.

عيار 14 يسجل 3083 جنيها

الجنيه الذهب 36960 جنيها.

وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً..