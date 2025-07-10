اتحاد التأمين: إعلان القائمة النهائية لمرشحى عضوية مجلس إدارة الاتحاد 25/29

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أعلن اتحاد شركات التأمين المصرية عن القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات عضوية مجلس إدارة الاتحاد لدورة للعام 2025-2029.

إعلان القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات عضوية مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية

وبحسب بيان الاتحاد قرر مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد للدورة 2025- 2029 لمدة خمسة عشر يومًا انتهت بتاريخ 2025/7/8، وقد تم فحص الطلبات الواردة للاتحاد بمعرفة لجنة فحص طلبات المرشحين المنصوص عليها بالنظام الأساسى للاتحاد، الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (127) لسنة 2025.



هذا وقد أسفر فحص اللجنة المنوه عنها عن قبول جميع الطلبات المقدمة لتوافر الشروط المنصوص عليها صراحة فى النظام الأساسى للاتحاد، وبناءً عليه تكون أسماء المرشحين لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد للدورة 2025/2029 على النحو التالى وفق ترتيب تاريخ ورود طلب الترشح للاتحاد:

أولًا: المرشح لمنصب رئيس الاتحاد

1. علاء محمد على الزهيرى - شركة جى أى جى - مصر حياة تكافل

2. عادل منير عبد الحميد رابح - شركة ثروة حياة

ثانيًا: المرشح لمنصب نائب الرئيس

1- خالد محمد محمود عبد الصادق - شركة المهندس للتأمين

ثالثًا: المرشحتان للعنصرين النسائيين

1. عبير حلمى أحمد صالح - شركة مصر للتأمين التكافلى - حياة

2. نيفين عصام الدين حسن جامع - شركة مصر للتأمين

رابعًا: المرشحون لعضوية مجلس الإدارة عن الشركات التى تزاول تأمينات الممتلكات والمسئوليات

1. مصطفى على حسن أبو العزم - الجمعية المصرية للتأمين التعاوني

2. أحمد عبد السميع خليفة أحمد - شركة ثروة للتأمين

3. محمد مصطفى محمد عبد الرسول - شركة أورينت للتأمين التكافلي

4. محمد حسن محمد فرغلى - شركة قناة السويس للتأمين

5. حسام أحمد محمد عُلما - الشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات ومسئوليات

6. محمد على عبد المولى سليم - شركة سلامة للتأمين التكافلى - مصر

خامسًا: المرشحون لعضوية مجلس الإدارة عن الشركات التى تزاول تأمينات الأشخاص

1. تشارلز فايق حسن تواضروس - شركة أليانز لتأمينات الحياة - مصر

2. عمرو عنتر فريد الشيمى - شركة كيوان بى لتأمينات الحياة

3. عمر الفاروق عبد المتعال شلباية - شركة أكسا لتأمينات الحياة - مصر

4. محمد محمود عبد الجواد إبراهيم - شركة مصر لتأمينات الحياة

5. هيثم طاهر السيد بسيونى - شركة متلايف لتأمينات الحياة



وإعمالًا لنص المادة "23 " من النظام الأساسى للاتحاد سوف يوجه رئيس الاتحاد الدعوة لاجتماع الجمعية العامة للاتحاد خلال الخمسة أيام عمل القادمة لإجراء العملية الانتخابية.