شكرا لقرائتكم خبر عن «سلوشنز» تجدد تسهيلات مع البنك الأهلي السعودي بـ1.5 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز) تجديد اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 1.5 مليار ريال مع البنك الأهلي السعودي.
وقالت الشركة في بيان لـ "تداول السعودية"، اليوم الإثنين، إنها حصلت على التمويل بتاريخ 20 يوليو الجاري، وهو ينقسم إلى تسهيلات بنكية قصيرة الأجل بمبلغ مليار ريال، وتمويل متوسط الأجل مستخدم بمبلغ 500 مليون ريال، مشيرة إلى أن كليهما بضمان سند الأمر.
وأوضحت أن التسهيلات قصيرة الأجل مدتها سنة واحدة، بينما ستكون التمويل المتوسط الأجل 5 سنوات من تاريخ الحصول عليه في 27 يونيو 2022.
وأضافت "سلوشنز" أن الهدف من التسهيلات قصيرة الأجل إصدار الضمانات البنكية والاعتمادات المستندية، ولتكون متاحة لتمويل رأس المال العامل، أما التسهيلات متوسطة الأجل فسوف تستخدم لتمويل الاستحواذ على شركة "جيزة للأنظمة".
وقالت الشركة في بيان لـ "تداول السعودية"، اليوم الإثنين، إنها حصلت على التمويل بتاريخ 20 يوليو الجاري، وهو ينقسم إلى تسهيلات بنكية قصيرة الأجل بمبلغ مليار ريال، وتمويل متوسط الأجل مستخدم بمبلغ 500 مليون ريال، مشيرة إلى أن كليهما بضمان سند الأمر.
وأوضحت أن التسهيلات قصيرة الأجل مدتها سنة واحدة، بينما ستكون التمويل المتوسط الأجل 5 سنوات من تاريخ الحصول عليه في 27 يونيو 2022.
وأضافت "سلوشنز" أن الهدف من التسهيلات قصيرة الأجل إصدار الضمانات البنكية والاعتمادات المستندية، ولتكون متاحة لتمويل رأس المال العامل، أما التسهيلات متوسطة الأجل فسوف تستخدم لتمويل الاستحواذ على شركة "جيزة للأنظمة".